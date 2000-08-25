» » В Киеве начали искать уклонистов от армии
Раздел: Общество  
0

В Киеве начали искать уклонистов от армии

В Киеве начали искать уклонистов от армииНачинается осенний призыв.

Распоряжением КГГА создан и утвержден состав Киевской городской призывной комиссии по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - ноябре 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

"Главам РГА поручено подвести итоги весеннего призыва и организовать соответствующую подготовку к осеннему призыву. Создать районные призывные комиссии, направить для работы в райвоенкоматы на период подготовки и весь срок проведения призыва техработников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить военкоматы транспортом, укомплектовать районные лекарственные комиссии специалистами и обеспечить их медикаментами, инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом", - говорится в сообщении пресс-служба столичной мэрии.

Также отмечается, что чиновники должны довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, что они обязаны обеспечить своевременное прибытие граждан призывного возраста к призывным участкам по требованию военных комиссариатов. Кроме того, в ГУ Нацполиции Киева направлена ​​просьба оказывать помощь военным комиссариатам по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, а также обеспечить охрану общественного порядка на призывных участках, Киевском городском сборном пункте и прилегающей к нему территории.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

"Департамент здравоохранения КГГА должен обеспечить работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с 3 сентября по14 декабря 2018 для контрольного медосмотра призывников с проведением обязательного перечня обследований (серологического анализа крови на антитела к ВИЧ, гепатитов В, С и кардиолипинового антигена), а также рассмотрения заявлений граждан о несогласии с результатом медосмотра и тому подобное. Столичные медики также обеспечат обследования призывников в учреждениях без очереди, бесплатно и в полном объеме", - добавили в мэрии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: уклонисты, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:29 » Автор: Анна Мартынова
     893
     0

Похожие новости по теме

Осенний призыв-2018: кого заберут на службу Осенний призыв-2018: кого заберут на службу

Призыв начнется в октябре 2018 года.

Власти Киева опасаются срыва осеннего призыва Власти Киева опасаются срыва осеннего призыва

Осенью в столице планируют призвать 570 человек.

Отныне сотрудников будут извещать о вызове в военкомат их начальники Отныне сотрудников будут извещать о вызове в военкомат их начальники

Военные комиссары обяжут руководителей предприятий извещать своих сотрудников об их вызове в военкоматы.

Главарь террористов Захарченко распорядился создать «призывную комиссию ДНР» Главарь террористов Захарченко распорядился создать «призывную комиссию ДНР»

Глава "ДНР" хочет всех забрать на фронт.

Утверждена разнарядка призыва на срочную службу по регионам Украины Утверждена разнарядка призыва на срочную службу по регионам Украины

В апреле-мае в армию призовут 21 тыс. человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх