Раздел: Общество
В Киеве начали искать уклонистов от армии
Начинается осенний призыв.
Распоряжением КГГА создан и утвержден состав Киевской городской призывной комиссии по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - ноябре 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Главам РГА поручено подвести итоги весеннего призыва и организовать соответствующую подготовку к осеннему призыву. Создать районные призывные комиссии, направить для работы в райвоенкоматы на период подготовки и весь срок проведения призыва техработников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить военкоматы транспортом, укомплектовать районные лекарственные комиссии специалистами и обеспечить их медикаментами, инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом", - говорится в сообщении пресс-служба столичной мэрии.
Также отмечается, что чиновники должны довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, что они обязаны обеспечить своевременное прибытие граждан призывного возраста к призывным участкам по требованию военных комиссариатов. Кроме того, в ГУ Нацполиции Киева направлена просьба оказывать помощь военным комиссариатам по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, а также обеспечить охрану общественного порядка на призывных участках, Киевском городском сборном пункте и прилегающей к нему территории.
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"Департамент здравоохранения КГГА должен обеспечить работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с 3 сентября по14 декабря 2018 для контрольного медосмотра призывников с проведением обязательного перечня обследований (серологического анализа крови на антитела к ВИЧ, гепатитов В, С и кардиолипинового антигена), а также рассмотрения заявлений граждан о несогласии с результатом медосмотра и тому подобное. Столичные медики также обеспечат обследования призывников в учреждениях без очереди, бесплатно и в полном объеме", - добавили в мэрии.
Распоряжением КГГА создан и утвержден состав Киевской городской призывной комиссии по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - ноябре 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Главам РГА поручено подвести итоги весеннего призыва и организовать соответствующую подготовку к осеннему призыву. Создать районные призывные комиссии, направить для работы в райвоенкоматы на период подготовки и весь срок проведения призыва техработников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить военкоматы транспортом, укомплектовать районные лекарственные комиссии специалистами и обеспечить их медикаментами, инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом", - говорится в сообщении пресс-служба столичной мэрии.
Также отмечается, что чиновники должны довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, что они обязаны обеспечить своевременное прибытие граждан призывного возраста к призывным участкам по требованию военных комиссариатов. Кроме того, в ГУ Нацполиции Киева направлена просьба оказывать помощь военным комиссариатам по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, а также обеспечить охрану общественного порядка на призывных участках, Киевском городском сборном пункте и прилегающей к нему территории.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
"Департамент здравоохранения КГГА должен обеспечить работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с 3 сентября по14 декабря 2018 для контрольного медосмотра призывников с проведением обязательного перечня обследований (серологического анализа крови на антитела к ВИЧ, гепатитов В, С и кардиолипинового антигена), а также рассмотрения заявлений граждан о несогласии с результатом медосмотра и тому подобное. Столичные медики также обеспечат обследования призывников в учреждениях без очереди, бесплатно и в полном объеме", - добавили в мэрии.
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