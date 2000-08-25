Раздел: Общество
Киевлянам рассказали о нововведениях, которые ждут их осенью
Осень уже завтра.
С приходом осени киевлян ждут новые правила парковки, перекрытие Шулявского моста, а в зоопарке откроют новые озера. Журналисты разобрались с ключевыми изменениями, которые ждут горожан в ближайшие месяцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
АЛКОГОЛЬ И СКОРОСТЬ. Уже 5 сентября состоится внеочередная сессия Киеврады. Депутаты соберутся внепланово, чтобы решить вопрос с долгами перед НАК "Нафтогаз" и вернуть горячую воду в квартиры киевлян, а также подготовить город к отопительному сезону.
Запланирована сессия Киеврады и на 13 сентября. На ней могут рассмотреть два важных проекта решения. Первый касается запрета продажи алкоголя в маркетах с 23:00 до 10:00, кроме общепитов. Как объясняет советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, это даст городу возможность штрафовать (на 1700 грн) нарушителей:
"Разрабатываются изменения в закон, которые позволят городу также лишать лицензий тех, кто будет нарушать запрет".
Второй проект решения - движение со скоростью до 80 км/час на 22 столичных улицах в период с 1 апреля по 1 ноября, в том числе по Столичному и Набережному шоссе, проспекту Победы.
"Мы определили перечень автодорог, где можно двигаться с этой скоростью. В зимний период на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение до 50 км/ч", - объяснил "Сегодня" секретарь Киеврады Владимир Прокопив.
ПАРКОВКА. С 27 сентября в столице должна стартовать парковочная реформа - кроме патрульных штрафовать нарушителей смогут и специнспекторы. Соответствующий закон приняла ВР, а президент подписал его еще в марте. Кроме штрафов, нарушителям грозит и эвакуация авто на штрафплощадки.
"На сегодняшний день мы ждем постановление Кабмина, чтобы закончить выполнение данной реформы", - говорит Белоцерковец.
РЕМОНТЫ. В сентябре планируют завершить капремонт проезжей части путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, который обвалился из-за ливня в начале августа. А в конце октября из-за реконструкции уже полностью перекроют Шулявский мост: рабочие должны перенести контактные сети и открыть для проезда две боковые дороги, проходящие вдоль аварийного моста, перекрытые с 18 августа.
ЗООПАРК. В октябре в зоопарке откроют три озера: декоративное с водным каскадом, озеро для пеликанов, с домиком для зимовки этих птиц, и водоем с карпами кои, а также беседкой в японском стиле. На берегу "карпового озера" расположится амфитеатр, где будут проходить лекции и встречи.
Также с 1 сентября, неотложная помощь в Киеве будет работать в новом формате.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Как сообщили в Киевской городской администрации, бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. В связи с этим жителей столицы ждут серьезные изменения.
С приходом осени киевлян ждут новые правила парковки, перекрытие Шулявского моста, а в зоопарке откроют новые озера. Журналисты разобрались с ключевыми изменениями, которые ждут горожан в ближайшие месяцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
АЛКОГОЛЬ И СКОРОСТЬ. Уже 5 сентября состоится внеочередная сессия Киеврады. Депутаты соберутся внепланово, чтобы решить вопрос с долгами перед НАК "Нафтогаз" и вернуть горячую воду в квартиры киевлян, а также подготовить город к отопительному сезону.
Запланирована сессия Киеврады и на 13 сентября. На ней могут рассмотреть два важных проекта решения. Первый касается запрета продажи алкоголя в маркетах с 23:00 до 10:00, кроме общепитов. Как объясняет советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, это даст городу возможность штрафовать (на 1700 грн) нарушителей:
"Разрабатываются изменения в закон, которые позволят городу также лишать лицензий тех, кто будет нарушать запрет".
Второй проект решения - движение со скоростью до 80 км/час на 22 столичных улицах в период с 1 апреля по 1 ноября, в том числе по Столичному и Набережному шоссе, проспекту Победы.
"Мы определили перечень автодорог, где можно двигаться с этой скоростью. В зимний период на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение до 50 км/ч", - объяснил "Сегодня" секретарь Киеврады Владимир Прокопив.
ПАРКОВКА. С 27 сентября в столице должна стартовать парковочная реформа - кроме патрульных штрафовать нарушителей смогут и специнспекторы. Соответствующий закон приняла ВР, а президент подписал его еще в марте. Кроме штрафов, нарушителям грозит и эвакуация авто на штрафплощадки.
"На сегодняшний день мы ждем постановление Кабмина, чтобы закончить выполнение данной реформы", - говорит Белоцерковец.
РЕМОНТЫ. В сентябре планируют завершить капремонт проезжей части путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, который обвалился из-за ливня в начале августа. А в конце октября из-за реконструкции уже полностью перекроют Шулявский мост: рабочие должны перенести контактные сети и открыть для проезда две боковые дороги, проходящие вдоль аварийного моста, перекрытые с 18 августа.
ЗООПАРК. В октябре в зоопарке откроют три озера: декоративное с водным каскадом, озеро для пеликанов, с домиком для зимовки этих птиц, и водоем с карпами кои, а также беседкой в японском стиле. На берегу "карпового озера" расположится амфитеатр, где будут проходить лекции и встречи.
Также с 1 сентября, неотложная помощь в Киеве будет работать в новом формате.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Как сообщили в Киевской городской администрации, бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. В связи с этим жителей столицы ждут серьезные изменения.
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