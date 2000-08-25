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Раздел: Общество  
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В Днепровском районе Киева появилось необычное место для отдыха

В Днепровском районе Киева появилось необычное место для отдыхаВысадят около 2900 кустов самшита.

Работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района завершают работы над созданием нового арт-объекта «Зонтик», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Вокруг скамеек с навесом в виде зонтика высадят около 2900 кустов самшита и 450 кустов бересклета, которые сформируют оригинальную зеленую композицию после приживления кустов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это место обязательно станет любимым местом отдыха, встреч, а возможно, и местом признания в любви.
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 Теги: Киев, отдых

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Сегодня, 16:05 » Автор: Анна Мартынова
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