Раздел: Общество
Украинцев ожидают последние теплые выходные
Вскоре жара спадет.
В ближайшие выходные, 1-2 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...32 градуса. В западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей в ближайшие выходные ожидается +32...35 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В Киеве суббота и воскресенье будут ясными и теплыми в течение дня +27...30 градусов. В столице также, по предварительным прогнозам, 8-9 сентября ощутимо похолодает. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Уже в следующие выходные, 8-9 сентября, в Украине прогнозируются ощутимое снижение температуры воздуха. Так, в субботу ожидается до +20...23 градусов, а в воскресенье - ниже 20 градусов тепла.
"Жители Юга и Востока вздохнут с облегчением, что жара пройдет", - написала синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала насладится завтрашними выходными с погодой, располагающей к приятным путешествиям.
"Поэтому понятно, что в ближайшие выходные, 1-2 сентября, стоит оставить всю домашнюю пыль, грязные вещи, недобитую полочку в ванной комнате, недоквашенные помидоры и недоваренное варенье и обязательно куда-то поехать. Чтобы зафиксировать и вобрать в себя на долгие осенне-зимние дни эту прекрасную синоптическую ситуацию", - посоветовала она.
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"Если вы не хотите гулять, можно перекрывать крышу, убирать огород, мастерить на улице, взять горшки с цветами, настирать кучу белья, чтобы сушить на улице, менять окна, красить забор, словом, погода первого и второго сентября будет благосклонна и к лентяям, и к работягам. Атмосфера нас любит)", - написала она.
В ближайшие выходные, 1-2 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...32 градуса. В западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей в ближайшие выходные ожидается +32...35 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В Киеве суббота и воскресенье будут ясными и теплыми в течение дня +27...30 градусов. В столице также, по предварительным прогнозам, 8-9 сентября ощутимо похолодает. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Уже в следующие выходные, 8-9 сентября, в Украине прогнозируются ощутимое снижение температуры воздуха. Так, в субботу ожидается до +20...23 градусов, а в воскресенье - ниже 20 градусов тепла.
"Жители Юга и Востока вздохнут с облегчением, что жара пройдет", - написала синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала насладится завтрашними выходными с погодой, располагающей к приятным путешествиям.
"Поэтому понятно, что в ближайшие выходные, 1-2 сентября, стоит оставить всю домашнюю пыль, грязные вещи, недобитую полочку в ванной комнате, недоквашенные помидоры и недоваренное варенье и обязательно куда-то поехать. Чтобы зафиксировать и вобрать в себя на долгие осенне-зимние дни эту прекрасную синоптическую ситуацию", - посоветовала она.
Читайте также: В Днепровском районе Киева появилось необычное место для отдыха
"Если вы не хотите гулять, можно перекрывать крышу, убирать огород, мастерить на улице, взять горшки с цветами, настирать кучу белья, чтобы сушить на улице, менять окна, красить забор, словом, погода первого и второго сентября будет благосклонна и к лентяям, и к работягам. Атмосфера нас любит)", - написала она.
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