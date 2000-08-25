Раздел: Общество
В Донецке погиб глава "ДНР" Александр Захарченко
По данным Life, лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Подробности уточняются, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон
Читайте также: Главарь боевиков Захарченко «нарисовался» в Донецке
Ранее было известно, что в результате мощного взрыва серьезно пострадал один человек, но его личность установлена не была.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Подробности уточняются, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон
Читайте также: Главарь боевиков Захарченко «нарисовался» в Донецке
Ранее было известно, что в результате мощного взрыва серьезно пострадал один человек, но его личность установлена не была.
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