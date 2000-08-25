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Раздел: Общество  
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В Донецке погиб глава "ДНР" Александр Захарченко

В Донецке погиб глава "ДНР" Александр ЗахарченкоПо данным Life, лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Подробности уточняются, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон

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Ранее было известно, что в результате мощного взрыва серьезно пострадал один человек, но его личность установлена не была.
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 Теги: ДНР, Захарченко

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Сегодня, 18:47 » Автор: Татьяна Ларина
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