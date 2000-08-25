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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день осени

Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день осениНа протяжении всего дня 1 сентября небо в Киеве будет покрыто облаками.

Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Днем температура воздуха составит 26-28 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15°C.

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По народному календарю, в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.
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 Теги: Киев, погода

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Вчера, 23:29 » Автор: Татьяна Ларина
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