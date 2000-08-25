Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день осени
На протяжении всего дня 1 сентября небо в Киеве будет покрыто облаками.
Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Днем температура воздуха составит 26-28 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15°C.
Читайте также: Киевлянам рассказали о погоде на субботу
По народному календарю, в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.
Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Днем температура воздуха составит 26-28 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15°C.
Читайте также: Киевлянам рассказали о погоде на субботу
По народному календарю, в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
99
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий