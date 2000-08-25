Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день осени

На протяжении всего дня 1 сентября небо в Киеве будет покрыто облаками.



Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Об этом пишет



Днем температура воздуха составит 26-28 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15°C.



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По народному календарю, в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Днем температура воздуха составит 26-28 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15°C.По народному календарю, в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.



