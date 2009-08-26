Раздел: Общество
В Киеве упростили правила вызова "скорой"
Все звонки будут записываться.
Теперь жителям Киева станет намного проще вызвать "неотложку". С 1 сентября, позвонив по номеру "103", жители столицы смогут вызвать не только "скорую помощь", но и неотложную (ранее людям приходилось запоминать или записывать 7-значный номер "неотложки" в их районе).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Валентина Гинзбург считает, что такие изменения пойдут на пользу людям.
По словам Валентины, которая является директором Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, теперь на звонки в "скорую" будут отвечать специалисты, которые смогут мгновенно сориентироваться в ситуации, услышав симптомы звонившего. Оператор сможет самостоятельно определить, какая помощь нужна пациенту и, при необходимости, перенаправить звонок доктору.
Читайте также: В Украине упростили правила вывоза детей за границу
Кроме того, теперь все звонки будут записываться, этот момент Гинзбург прокомментировала так: "Надеемся, что это значительно уменьшит количество жалоб киевлян на некорректность медиков или на то, что вызов отказываются принимать".
Теперь жителям Киева станет намного проще вызвать "неотложку". С 1 сентября, позвонив по номеру "103", жители столицы смогут вызвать не только "скорую помощь", но и неотложную (ранее людям приходилось запоминать или записывать 7-значный номер "неотложки" в их районе).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Валентина Гинзбург считает, что такие изменения пойдут на пользу людям.
По словам Валентины, которая является директором Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, теперь на звонки в "скорую" будут отвечать специалисты, которые смогут мгновенно сориентироваться в ситуации, услышав симптомы звонившего. Оператор сможет самостоятельно определить, какая помощь нужна пациенту и, при необходимости, перенаправить звонок доктору.
Читайте также: В Украине упростили правила вывоза детей за границу
Кроме того, теперь все звонки будут записываться, этот момент Гинзбург прокомментировала так: "Надеемся, что это значительно уменьшит количество жалоб киевлян на некорректность медиков или на то, что вызов отказываются принимать".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
362
0
Также советуем посмотреть
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
Оставьте свой комментарий