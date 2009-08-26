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Раздел: Общество  
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В Киеве упростили правила вызова "скорой"

В Киеве упростили правила вызова "скорой"Все звонки будут записываться.

Теперь жителям Киева станет намного проще вызвать "неотложку". С 1 сентября, позвонив по номеру "103", жители столицы смогут вызвать не только "скорую помощь", но и неотложную (ранее людям приходилось запоминать или записывать 7-значный номер "неотложки" в их районе).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Валентина Гинзбург считает, что такие изменения пойдут на пользу людям.

По словам Валентины, которая является директором Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, теперь на звонки в "скорую" будут отвечать специалисты, которые смогут мгновенно сориентироваться в ситуации, услышав симптомы звонившего. Оператор сможет самостоятельно определить, какая помощь нужна пациенту и, при необходимости, перенаправить звонок доктору.

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Кроме того, теперь все звонки будут записываться, этот момент Гинзбург прокомментировала так: "Надеемся, что это значительно уменьшит количество жалоб киевлян на некорректность медиков или на то, что вызов отказываются принимать".
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 Теги: Киев, скорая помощь

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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