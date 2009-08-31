Раздел: Общество
Украинцев ждет жаркая неделя
Обойдется без дождей.
С начала рабочей недели в Украине установится солнечная и сухая погода, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны практически не будет осадков. А температура воздуха днем будет комфортной для выхода из дома в легкой одежде.
В воскресенье, 2 сентября, дождей не предвидится. В западных регионах страны температура воздуха днем ожидается от +24 до +26 градусов. В центре и на востоке – от +28 до + 31 градуса. А в южных областях температура прогреется до +33 градусов. В Киеве – от +28 до +30 градуса.
В понедельник, 3 сентября, ситуация с погодой не сильно изменится. Также будет солнечно и тепло. В западных регионах по ночам ожидается от +13 до +15 градусов. При этом в Ужгороде до +19. Днем потеплеет до +27 градусов.
В центральных и восточных областях температура ночью ожидается от +14 до +16 градусов, зато днем воздух прогреется до +31 градуса. На юге ночью будет теплее: от +18 до +20 градусов. А днем воздух прогреется местами до +34 градусов. При этом в Киеве ночью – от +15 до +17, днем – от +29 до +31.
Во вторник, 4 сентября, на всей территории Украины, кроме Ужгорода, сильных осадков не будет. На западе температура не будет отличаться от понедельника. Зато в Ужгороде пройдут дожди с грозами.
С температурой во всех регионах страны, кроме южных, не стоит ждать никаких изменений. Зато на курортах немного похолодает. Ночью на юге температура воздуха ожидается от +18 до +20, а днем – от +29 до +31.
В среду, 5 сентября, погодные условия закрепятся на уровне сухих и теплых. Осадков не ожидается. На западе ночью – от +13 до +15, днем – от +25 до +28. В центральной части страны ночью – от +14 до +17, днем – от +26 до +28.
Читайте также: В Киеве из-за футбола метро изменит режим работы
Зато на востоке ночью похолодает местами до +10 градусов. А днем, как и в центре, ожидается от +26 до +28. В южных областях – без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +20, днем – от +25 до +29. В Киеве будет солнечно и сухо. Ночью – от +15 до +17, днем – от 26 до 28.
С начала рабочей недели в Украине установится солнечная и сухая погода, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны практически не будет осадков. А температура воздуха днем будет комфортной для выхода из дома в легкой одежде.
В воскресенье, 2 сентября, дождей не предвидится. В западных регионах страны температура воздуха днем ожидается от +24 до +26 градусов. В центре и на востоке – от +28 до + 31 градуса. А в южных областях температура прогреется до +33 градусов. В Киеве – от +28 до +30 градуса.
В понедельник, 3 сентября, ситуация с погодой не сильно изменится. Также будет солнечно и тепло. В западных регионах по ночам ожидается от +13 до +15 градусов. При этом в Ужгороде до +19. Днем потеплеет до +27 градусов.
В центральных и восточных областях температура ночью ожидается от +14 до +16 градусов, зато днем воздух прогреется до +31 градуса. На юге ночью будет теплее: от +18 до +20 градусов. А днем воздух прогреется местами до +34 градусов. При этом в Киеве ночью – от +15 до +17, днем – от +29 до +31.
Во вторник, 4 сентября, на всей территории Украины, кроме Ужгорода, сильных осадков не будет. На западе температура не будет отличаться от понедельника. Зато в Ужгороде пройдут дожди с грозами.
С температурой во всех регионах страны, кроме южных, не стоит ждать никаких изменений. Зато на курортах немного похолодает. Ночью на юге температура воздуха ожидается от +18 до +20, а днем – от +29 до +31.
В среду, 5 сентября, погодные условия закрепятся на уровне сухих и теплых. Осадков не ожидается. На западе ночью – от +13 до +15, днем – от +25 до +28. В центральной части страны ночью – от +14 до +17, днем – от +26 до +28.
Читайте также: В Киеве из-за футбола метро изменит режим работы
Зато на востоке ночью похолодает местами до +10 градусов. А днем, как и в центре, ожидается от +26 до +28. В южных областях – без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +20, днем – от +25 до +29. В Киеве будет солнечно и сухо. Ночью – от +15 до +17, днем – от 26 до 28.
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