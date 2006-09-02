Боевики на Донбассе провоцируют экологическую катастрофу в Европе

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Изоляция Донбасса от остальной части Украины и всего мира растет.

Донбассу в ближайшее время грозит еще одна катастрофа – экологическая.

Прежде всего, понятие «экологическая архитектура» означает использование природных материалов и технологий. Что касается внешнего эстетичного образа, здесь преобладают органические формы, взятые из природы. Зачастую, в таких проектах используется альтернативные источники энергии, чтобы изменить материалы, используемые в