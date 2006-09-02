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Раздел: Общество  
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Боевики на Донбассе провоцируют экологическую катастрофу в Европе

Боевики на Донбассе провоцируют экологическую катастрофу в ЕвропеСложившаяся ситуация угрожает здоровью не только жителей Украины.

Экологическая катастрофа на Донбассе, вызванная вооруженной агрессией Российской Федерации, станет экологической катастрофой для всей Европы. Такое мнение выразил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.

«Хочу еще раз акцентировать внимание на степени и срочности экологической угрозы на временно оккупированных территориях, потому что экологическая катастрофа на Донбассе, вызванная вооруженной агрессией РФ, станет экологической катастрофой для всей Европы. Весь этот регион по сути является зоной потенциальной экологической чрезвычайной ситуации, причины и угрозы которой следует срочно ликвидировать, пока она не охватила всю территорию Украины и сопредельных стран. А такая опасность велика», – рассказал он.

По мнению Авакова, подтопление шахт, проседание грунтов, выход «мертвой» воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий – это риски не только для временно неподконтрольных украинской власти районов двух областей и не только для Украины в целом.

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«Каждый из них также является реальной и достаточно близкой по времени угрозой для сопредельных европейских стран и может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента. Еще раз подчеркну: сегодня мы не имеем достоверной информации о ситуации на опасных объектах и уровне опасности проходящих природных и техногенных процессов», – отметил министр внутренних дел.
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 Теги: Боевики, Донбасс, катастрофа

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Сегодня, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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