Раздел: Общество
В Киеве открыли самую современную школу в Украине
Она находится на Осокорках.
Киевский городской глава Виталий Кличко открыл новую школу на Осокорках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
Об этом 3 сентября сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
"Кличко открыл на Осокорках новую, современную школу в Украине. И повел первоклассников на их первый урок", – написала она в Twitter.
На днях Кличко сообщал, что 3 сентября откроют первую в Украине энергоэффективную и "умную" школу.
"Мы построили и реконструировали за эти годы 7 школ. Одна из них – №334 в Дарницком районе. Это самая современная и самая лучшая школа Украины, где будет учиться 1,5 тысячи детей", – сказал тогда мэр в эфире телеканала "Киев".
Построенную школу оснащены современными технологиями.
Как пояснил Кличко, в школе установлено современное энергосберегающее автономное оборудование для обогрева помещения – тепловые насосы, которые значительно экономичнее по сравнению с обычными отопительными системами, ведь для своей работы используют тепло земли и электроэнергию.
Также в школе работает система "умный дом", есть видеонаблюдение.
Кличко напомнил, что осенью 2018 года в столичные школы идет 34 тысячи первоклассников. Дети будут учиться уже по концепции "Новой украинской школы", которая предполагает обучение детей в интересной интерактивной форме.
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В 2018 году на образование из бюджета Киева выделили 13 млрд грн, что почти 2,7 мрлрд грн больше, чем в 2017 году. За последние 4 года построено или реконструировано 19 детских садов и 7 школ, отмечал мэр.
Во многих школах торжества по случаю начала учебного года перенесли с 1 сентября, субботы, на 3 сентября, понедельник.
Киевский городской глава Виталий Кличко открыл новую школу на Осокорках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
Об этом 3 сентября сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
"Кличко открыл на Осокорках новую, современную школу в Украине. И повел первоклассников на их первый урок", – написала она в Twitter.
На днях Кличко сообщал, что 3 сентября откроют первую в Украине энергоэффективную и "умную" школу.
"Мы построили и реконструировали за эти годы 7 школ. Одна из них – №334 в Дарницком районе. Это самая современная и самая лучшая школа Украины, где будет учиться 1,5 тысячи детей", – сказал тогда мэр в эфире телеканала "Киев".
Построенную школу оснащены современными технологиями.
Как пояснил Кличко, в школе установлено современное энергосберегающее автономное оборудование для обогрева помещения – тепловые насосы, которые значительно экономичнее по сравнению с обычными отопительными системами, ведь для своей работы используют тепло земли и электроэнергию.
Также в школе работает система "умный дом", есть видеонаблюдение.
Кличко напомнил, что осенью 2018 года в столичные школы идет 34 тысячи первоклассников. Дети будут учиться уже по концепции "Новой украинской школы", которая предполагает обучение детей в интересной интерактивной форме.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В 2018 году на образование из бюджета Киева выделили 13 млрд грн, что почти 2,7 мрлрд грн больше, чем в 2017 году. За последние 4 года построено или реконструировано 19 детских садов и 7 школ, отмечал мэр.
Во многих школах торжества по случаю начала учебного года перенесли с 1 сентября, субботы, на 3 сентября, понедельник.
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