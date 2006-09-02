» » В Киеве открыли самую современную школу в Украине
Раздел: Общество  
0

В Киеве открыли самую современную школу в Украине

В Киеве открыли самую современную школу в УкраинеОна находится на Осокорках.

Киевский городской глава Виталий Кличко открыл новую школу на Осокорках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

Об этом 3 сентября сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

"Кличко открыл на Осокорках новую, современную школу в Украине. И повел первоклассников на их первый урок", – написала она в Twitter.

На днях Кличко сообщал, что 3 сентября откроют первую в Украине энергоэффективную и "умную" школу.

"Мы построили и реконструировали за эти годы 7 школ. Одна из них – №334 в Дарницком районе. Это самая современная и самая лучшая школа Украины, где будет учиться 1,5 тысячи детей", – сказал тогда мэр в эфире телеканала "Киев".

Построенную школу оснащены современными технологиями.

Как пояснил Кличко, в школе установлено современное энергосберегающее автономное оборудование для обогрева помещения – тепловые насосы, которые значительно экономичнее по сравнению с обычными отопительными системами, ведь для своей работы используют тепло земли и электроэнергию.

В Киеве открыли самую современную школу в Украине


Также в школе работает система "умный дом", есть видеонаблюдение.

Кличко напомнил, что осенью 2018 года в столичные школы идет 34 тысячи первоклассников. Дети будут учиться уже по концепции "Новой украинской школы", которая предполагает обучение детей в интересной интерактивной форме.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

В 2018 году на образование из бюджета Киева выделили 13 млрд грн, что почти 2,7 мрлрд грн больше, чем в 2017 году. За последние 4 года построено или реконструировано 19 детских садов и 7 школ, отмечал мэр.

Во многих школах торжества по случаю начала учебного года перенесли с 1 сентября, субботы, на 3 сентября, понедельник.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, школа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
     461
     0

Похожие новости по теме

У Кличко рассказали, сколько новых школ откроют к сентябрю У Кличко рассказали, сколько новых школ откроют к сентябрю

Также откроют детсады.

Кличко обещает отремонтировать 11 учреждений образования Кличко обещает отремонтировать 11 учреждений образования

Значительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования.

В одном из киевских районов построят новую школу В одном из киевских районов построят новую школу

Также реконструируют три садика.

270 тысяч детей Донбасса не посещают школу 270 тысяч детей Донбасса не посещают школу

В ООН сообщили, что из-за войны 270 тысяч украинских детей не пошли в школу.

Три с половиной миллиона украинских детей пошли сегодня в школу Три с половиной миллиона украинских детей пошли сегодня в школу

Для студентов из Донецка учебный год начнется с 1 октября.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх