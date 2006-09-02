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В Киеве подвели итоги международного веломарафона

В Киеве подвели итоги международного веломарафона В гонке приняли участие 1600 велосипедистов.

В Киеве вчера прошел пятый международный веломарафон "Киевская сотка". Участники преодолевали дистанцию в 100 км. В заезде приняли участие более 1600 велосипедистов - 1512 мужчин и 188 женщин, передет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Стартовали спортсмены на Крещатике. Дальше маршрут проходил через Бессарабскую площадь, бульвары Леси Украинки и Дружбы Народов, Столичное шоссе. После развязки на Выдубичах участники уже включили спортивную составляющую и начали соревноваться на скорость.

Ехали через село Подгорцы, Обухов, Великую Бугаевку, Круглик. На финиш, возле станции метро "Теремки", раньше всех прибыли Дмитрий Филин (2:47.12), Тарас Дубинец (2:47.13) и участник из Голландии Леон ван Бон (2:48.00).

Также до финиша успешно доехал и самый старший участник велогонки - Владимир Соколов, 1940 года рождения.

Напомним, "Киевская Сотка" – это любительские соревнования для всех желающих мужчин и женщин от 18 лет на велосипедах любого типа на дистанции 100 км.

Ранее мы писали о том, что велосипед в украинской столице постепенно превращается в полноценный транспорт. И хотя чаще киевлян на двухколесниках можно увидеть в городе на прогулках в выходные, многие также пересаживаются на велосипед и в будни, чтобы добраться на работу, объезжая пробки.

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Между тем, многие велосипедисты жалуются, что пообедать во время велопрогулки – "задача со звездочкой": столичные общепиты не всегда готовы обслужить посетителей с личным транспортом. Да и с перевозом "байка" в городском транспорте иногда возникают проблемы. Команда "Сегодня" решила проверить, в чем причина, и провела эксперимент, отправившись с велосипедом в кафе и трамвай.
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 Теги: Киев, марафон

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Сегодня, 16:36 » Автор: Анна Мартынова
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