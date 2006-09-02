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Раздел: Общество  
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В Киеве оригинально наказали «героя парковки»

В Киеве оригинально наказали «героя парковки»Авто оставили в неположенном месте.

В сети появилось фото, на котором видно, что на припаркованную в неположенном месте Alfa Romeo кто-то высыпал целую кучу мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Евробляхи. Мусор. Парковка", - подписано фото.

На снимку также видно, что автомобиль припаркован прямо возле надписи: "машины не парковать".

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Напомним, Киеве на Малой Житомирской люди наказали водителя авто, который 24 августа припарковал свой автомобиль, заблокировав дорогу общественному транспорту. Кто-то вывалил кучу навоза на лобовое стекло его авто.
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 17:55 » Автор: Анна Мартынова
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