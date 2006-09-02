Раздел: Общество
В Украине сохранится летний зной
Жара спадет только на Западе.
В Украине во вторник, 4 сентября, сохранится жаркая погода, местами температура достигнет +31°, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В большинстве областей в поле повышенного атмосферного давления будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.
Лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°.
Читайте также: В Киеве оригинально наказали «героя парковки»
В Киеве 4 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
В Украине во вторник, 4 сентября, сохранится жаркая погода, местами температура достигнет +31°, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В большинстве областей в поле повышенного атмосферного давления будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.
Лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°.
Читайте также: В Киеве оригинально наказали «героя парковки»
В Киеве 4 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
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