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Раздел: Общество  
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В Украине сохранится летний зной

В Украине сохранится летний знойЖара спадет только на Западе.

В Украине во вторник, 4 сентября, сохранится жаркая погода, местами температура достигнет +31°, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В большинстве областей в поле повышенного атмосферного давления будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°.

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В Киеве 4 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

В Украине сохранится летний зной
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 Теги: лето, погода

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Сегодня, 09:23 » Автор: Анна Мартынова
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