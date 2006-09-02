Раздел: Общество
В Киеве появится Центр активного долголетия
Для пенсионеров будут проходить тренинги и семинары.
В пятницу, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева откроется Центр активного долголетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В центре будет работать студия компьютерной грамотности, украинского и иностранного языков. К услугам посетителей - зал лечебно-профилактической физкультуры, массажный кабинет, зал для занятий хореографией, кружки по прикладному искусству, вокальная студия и тому подобное», - говорится в сообщении пресс-службы Голосеевской РГА.
Отмечается, что специалисты центра будут привлекать жителей Голосеевского района, переселенных лиц, участников АТО возрастной категории 50+ к общественно полезной, профессиональной деятельности, осуществлять образовательно-просветительскую деятельность с целью повышения культуры взаимоотношений, физической формы, нравственной, интеллектуальной, экологической культуры граждан.
Посетители центра получат благоприятные условия для самореализации личности, смогут участвовать в семинарах, тренингах. Для них будут проводить юридические консультации, оказывать психологическую помощь лицам, пострадавшим от эйджизма (возрастных ограничений) при трудоустройстве.
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В центре будет организовано предоставление информационных услуг, проведение мероприятий по вопросам здорового и активного долголетия женщин. Открытие в 12:00 по адресу: ул. Васильковская, 27 к. 1.
В пятницу, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева откроется Центр активного долголетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В центре будет работать студия компьютерной грамотности, украинского и иностранного языков. К услугам посетителей - зал лечебно-профилактической физкультуры, массажный кабинет, зал для занятий хореографией, кружки по прикладному искусству, вокальная студия и тому подобное», - говорится в сообщении пресс-службы Голосеевской РГА.
Отмечается, что специалисты центра будут привлекать жителей Голосеевского района, переселенных лиц, участников АТО возрастной категории 50+ к общественно полезной, профессиональной деятельности, осуществлять образовательно-просветительскую деятельность с целью повышения культуры взаимоотношений, физической формы, нравственной, интеллектуальной, экологической культуры граждан.
Посетители центра получат благоприятные условия для самореализации личности, смогут участвовать в семинарах, тренингах. Для них будут проводить юридические консультации, оказывать психологическую помощь лицам, пострадавшим от эйджизма (возрастных ограничений) при трудоустройстве.
Читайте также: Западная Австралия в объективе талантливого фотографа. Фото
В центре будет организовано предоставление информационных услуг, проведение мероприятий по вопросам здорового и активного долголетия женщин. Открытие в 12:00 по адресу: ул. Васильковская, 27 к. 1.
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