Раздел: Общество
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
В столице становится жарче.
В этом году лето в Киеве стало самым жарким за всю историю наблюдений за климатическими изменениями столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на openkyiv.info.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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За данными метеостанции средняя температура в городе поднялась на 2,8°, что превысило климатическую норму. Самый холодный температурный показатель составил +8,5°, и наблюдалось такое явление 7 июня, а самым жарким днем стало 15 августа - с показателем +32,8°. Всего было 12 дней, когда температура превышала +30°.
В этом году лето в Киеве стало самым жарким за всю историю наблюдений за климатическими изменениями столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на openkyiv.info.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Читайте также: В Киеве появится Центр активного долголетия
За данными метеостанции средняя температура в городе поднялась на 2,8°, что превысило климатическую норму. Самый холодный температурный показатель составил +8,5°, и наблюдалось такое явление 7 июня, а самым жарким днем стало 15 августа - с показателем +32,8°. Всего было 12 дней, когда температура превышала +30°.
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