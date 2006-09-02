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Раздел: Общество  
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В Киеве зафиксировали температурный рекорд

В Киеве зафиксировали температурный рекорд В столице становится жарче.

В этом году лето в Киеве стало самым жарким за всю историю наблюдений за климатическими изменениями столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на openkyiv.info.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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За данными метеостанции средняя температура в городе поднялась на 2,8°, что превысило климатическую норму. Самый холодный температурный показатель составил +8,5°, и наблюдалось такое явление 7 июня, а самым жарким днем стало 15 августа - с показателем +32,8°. Всего было 12 дней, когда температура превышала +30°.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 12:26 » Автор: Анна Мартынова
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