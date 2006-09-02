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Раздел: Общество  
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Коммунальщики продолжают сносить МАФы в Киеве

Коммунальщики продолжают сносить МАФы в Киеве С улиц города убрали павильоны и гаражи.

Сотрудники КП «Киевблагоустрий» за последнюю неделю августа демонтировали 18 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 27 по 31 число демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 18 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Андрея Андреева.

В частности, с улиц города исчезли:

-три незаконных гаража на ул. Довженко, 12 (в одном из них был найден автомат);

- павильон на ул. Пшеничной, 3;

- лавка-автоприцеп типа «Купава» на ул. Героев Днепра, 34а;

- автомойка + шиномонтаж на ул. Крайней, пересечение с Пуховской;

- павильон на ул. Курнатовского, 32;

- павильон на ул. Электротехнической, 2;

- две нелегальные клетки для бахчевых на Харьковском шоссе, 144 и 144а;

- нелегальная клетка для бахчевых на Харьковском шоссе, 19;

- роллет на Лесном проспекте, 25;

- два киоска на ул. Электротехнической, 11;

- павильон на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;

- ограда на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;

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- киоск в Гидропарке;

- самовольно обустроенная входная группа жилого дома на Чоколовском бульваре, 27.
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 Теги: Киев, МАФы

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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