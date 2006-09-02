Раздел: Общество
Коммунальщики продолжают сносить МАФы в Киеве
С улиц города убрали павильоны и гаражи.
Сотрудники КП «Киевблагоустрий» за последнюю неделю августа демонтировали 18 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 27 по 31 число демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 18 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Андрея Андреева.
В частности, с улиц города исчезли:
-три незаконных гаража на ул. Довженко, 12 (в одном из них был найден автомат);
- павильон на ул. Пшеничной, 3;
- лавка-автоприцеп типа «Купава» на ул. Героев Днепра, 34а;
- автомойка + шиномонтаж на ул. Крайней, пересечение с Пуховской;
- павильон на ул. Курнатовского, 32;
- павильон на ул. Электротехнической, 2;
- две нелегальные клетки для бахчевых на Харьковском шоссе, 144 и 144а;
- нелегальная клетка для бахчевых на Харьковском шоссе, 19;
- роллет на Лесном проспекте, 25;
- два киоска на ул. Электротехнической, 11;
- павильон на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;
- ограда на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;
Читайте также: В Киеве начали сносить Шулявский рынок
- киоск в Гидропарке;
- самовольно обустроенная входная группа жилого дома на Чоколовском бульваре, 27.
Сотрудники КП «Киевблагоустрий» за последнюю неделю августа демонтировали 18 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 27 по 31 число демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 18 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Андрея Андреева.
В частности, с улиц города исчезли:
-три незаконных гаража на ул. Довженко, 12 (в одном из них был найден автомат);
- павильон на ул. Пшеничной, 3;
- лавка-автоприцеп типа «Купава» на ул. Героев Днепра, 34а;
- автомойка + шиномонтаж на ул. Крайней, пересечение с Пуховской;
- павильон на ул. Курнатовского, 32;
- павильон на ул. Электротехнической, 2;
- две нелегальные клетки для бахчевых на Харьковском шоссе, 144 и 144а;
- нелегальная клетка для бахчевых на Харьковском шоссе, 19;
- роллет на Лесном проспекте, 25;
- два киоска на ул. Электротехнической, 11;
- павильон на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;
- ограда на углу ул. Магнитогорской и пер. Хоткевича;
Читайте также: В Киеве начали сносить Шулявский рынок
- киоск в Гидропарке;
- самовольно обустроенная входная группа жилого дома на Чоколовском бульваре, 27.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1052
0
Также советуем посмотреть
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
- Медведь стал звездой, станцевав «тверк»
- О дипломатии направленного взрыва
- Пессимистов знатно развеселило обещание «конца света»
- На что решатся в Кремле
- Названа вероятная причина убийства Захарченко
- Спонтанный обеденный перерыв превратил американку в миллионершу
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
- Срыв внесения «якорных» изменений в Конституцию не сработает
- Кто такой Трапезников: что известно о новом главаре «ДНР»
- Вице-президент ПАСЕ повеселил рассказом о русских в Париже
- Президентские выборы с непредсказуемым исходом
- Боевики увеличили количество обстрелов
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
Оставьте свой комментарий