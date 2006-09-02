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Раздел: Общество  
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В Днепре чиновники планируют запретить российские песни

В Днепре чиновники планируют запретить российские песниПесни нельзя будет слушать в общественных местах.

Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций исполнителей поддерживающих вооруженную агрессию России, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В проекте решения горсовета на сайте администрации говорится, что на территории Днепра в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.

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Проверять, как выполняют это решение, будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета.

В Днепре чиновники планируют запретить российские песни
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 Теги: Днепр, песни

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Сегодня, 14:01 » Автор: Анна Мартынова
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