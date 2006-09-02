Раздел: Общество
В Днепре чиновники планируют запретить российские песни
Песни нельзя будет слушать в общественных местах.
Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций исполнителей поддерживающих вооруженную агрессию России, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В проекте решения горсовета на сайте администрации говорится, что на территории Днепра в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.
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Проверять, как выполняют это решение, будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета.
Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций исполнителей поддерживающих вооруженную агрессию России, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В проекте решения горсовета на сайте администрации говорится, что на территории Днепра в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.
Читайте также: В Киеве открылась необычная арт-выставка
Проверять, как выполняют это решение, будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета.
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