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Раздел: Общество  
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В киевском парке пройдет масштабный еврейский фестиваль

В киевском парке пройдет масштабный еврейский фестивальОбнародована программа фестиваля.

В субботу, 8 сентября, в Мариинском парке состоится еврейский фестиваль Jewish Open Space, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Организаторы предлагают живое общение, яркую тусовку и море крутой музыки в еврейском стиле. А еще - вкуснейшие угощения еврейской кухни.

«Новая программа, много музыки, веселья, полезных знакомств и неожиданных подарков. Фестиваль о том, чем живет еврейская община Киева, какие проекты реализует и что создает, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше для всех», - говорится в сообщении.

В программе этого года:

живая музыка от группы Derech, оркестра Наона и др.
песни от колоритной певицы Ривки из Израиля
еврейские танцы и театр
конкурсы и квесты
Клейзмер и электронная музыка
более 25 проектов с открытой регистрацией для желающих
развлечения для всей семьи
программы для детей

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Время проведения 13:00 - 19:00. Вход свободный.
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 15:32 » Автор: Анна Мартынова
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