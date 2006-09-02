Раздел: Общество
В киевском парке пройдет масштабный еврейский фестиваль
Обнародована программа фестиваля.
В субботу, 8 сентября, в Мариинском парке состоится еврейский фестиваль Jewish Open Space, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Организаторы предлагают живое общение, яркую тусовку и море крутой музыки в еврейском стиле. А еще - вкуснейшие угощения еврейской кухни.
«Новая программа, много музыки, веселья, полезных знакомств и неожиданных подарков. Фестиваль о том, чем живет еврейская община Киева, какие проекты реализует и что создает, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше для всех», - говорится в сообщении.
В программе этого года:
живая музыка от группы Derech, оркестра Наона и др.
песни от колоритной певицы Ривки из Израиля
еврейские танцы и театр
конкурсы и квесты
Клейзмер и электронная музыка
более 25 проектов с открытой регистрацией для желающих
развлечения для всей семьи
программы для детей
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Время проведения 13:00 - 19:00. Вход свободный.
В субботу, 8 сентября, в Мариинском парке состоится еврейский фестиваль Jewish Open Space, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Организаторы предлагают живое общение, яркую тусовку и море крутой музыки в еврейском стиле. А еще - вкуснейшие угощения еврейской кухни.
«Новая программа, много музыки, веселья, полезных знакомств и неожиданных подарков. Фестиваль о том, чем живет еврейская община Киева, какие проекты реализует и что создает, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше для всех», - говорится в сообщении.
В программе этого года:
живая музыка от группы Derech, оркестра Наона и др.
песни от колоритной певицы Ривки из Израиля
еврейские танцы и театр
конкурсы и квесты
Клейзмер и электронная музыка
более 25 проектов с открытой регистрацией для желающих
развлечения для всей семьи
программы для детей
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Время проведения 13:00 - 19:00. Вход свободный.
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