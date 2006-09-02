Раздел: Общество
Украинцам рассказали, когда наступит похолодание
Готовимся к настоящей осени.
В Украине в среду, 5 сентября, почти на всей территории увеличится облачность, дневная температура немного снизится по сравнению с сегодняшними +28 градусами тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В целом осадков 5 сентября не ожидается, только в западных областях, а также Одесской и Николаевской областях местами может пройти кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, до 5-10 м/с.
Температура ночью +13...+18 °, на побережье морей до +21°, на крайнем востоке страны воздух прогреется до +9...+14 °; днем ожидается +24...+29 °, в западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики обещают до +21...+26°.
В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °, днем +26...+28°.
В четверг, 6 сентября, в западных и южных областях пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +11...+16 °, на побережье морей до +20°; днем +23...+28°, на Прикарпатье местами +20...+22°.
В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 °, днем +25...+27°.
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4 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была +22...+25 °, в Днепре в пределах Киева +23°.
В Украине в среду, 5 сентября, почти на всей территории увеличится облачность, дневная температура немного снизится по сравнению с сегодняшними +28 градусами тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В целом осадков 5 сентября не ожидается, только в западных областях, а также Одесской и Николаевской областях местами может пройти кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, до 5-10 м/с.
Температура ночью +13...+18 °, на побережье морей до +21°, на крайнем востоке страны воздух прогреется до +9...+14 °; днем ожидается +24...+29 °, в западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики обещают до +21...+26°.
В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °, днем +26...+28°.
В четверг, 6 сентября, в западных и южных областях пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +11...+16 °, на побережье морей до +20°; днем +23...+28°, на Прикарпатье местами +20...+22°.
В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 °, днем +25...+27°.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
4 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была +22...+25 °, в Днепре в пределах Киева +23°.
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