» » Украинцам рассказали, когда наступит похолодание
Раздел: Общество  
0

Украинцам рассказали, когда наступит похолодание

Украинцам рассказали, когда наступит похолодание Готовимся к настоящей осени.

В Украине в среду, 5 сентября, почти на всей территории увеличится облачность, дневная температура немного снизится по сравнению с сегодняшними +28 градусами тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В целом осадков 5 сентября не ожидается, только в западных областях, а также Одесской и Николаевской областях местами может пройти кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, до 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+18 °, на побережье морей до +21°, на крайнем востоке страны воздух прогреется до +9...+14 °; днем ожидается +24...+29 °, в западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики обещают до +21...+26°.

Украинцам рассказали, когда наступит похолодание


В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °, днем ​​+26...+28°.

В четверг, 6 сентября, в западных и южных областях пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °, на побережье морей до +20°; днем +23...+28°, на Прикарпатье местами +20...+22°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 °, днем +25...+27°.

Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей

4 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была +22...+25 °, в Днепре в пределах Киева +23°.

Украинцам рассказали, когда наступит похолодание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:05 » Автор: Анна Мартынова
     144
     0

Похожие новости по теме

Синоптики рассказали, какой будет погода в следующие пару дней Синоптики рассказали, какой будет погода в следующие пару дней

По всей Украине будет без осадков.

Стало известно, когда в Украину вернется жара Стало известно, когда в Украину вернется жара

Свежий прогноз погоды.

Украинцам пообещали дождливые выходные Украинцам пообещали дождливые выходные

На выходных в Украине обещают дожди

В некоторых областях Украины празднование 8 марта испортит дождь В некоторых областях Украины празднование 8 марта испортит дождь

В Киеве 8 марта дождя не будет.

Украину накроет дождями и грозами Украину накроет дождями и грозами

Во всех областях Украины завтра ожидаются дожди с грозами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх