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Раздел: Общество  
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В Сети показали обновленное меню столовой Верховной Рады

В Сети показали обновленное меню столовой Верховной РадыЕсть как украинские блюда, так и заморские деликатесы.

Накануне открытия очередной сессии Верховной Рады Украины журналисты узнали, чем кормят нардепов в столовой и сколько стоят блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Из традиционных украинских блюд в парламентской столовке представлены: каша гречневая (12,25 грн за 150 гр), картофельное пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-киевски (44,80 грн за 128 гр), селедка под шубой (32,80 грн 150 гр), зразы с капустой и грибами (18,20 грн 100 гр), винегрет (32,80 грн за 150 гр.), сырники со сметаной (32,84 грн 160 гр), и прочее.

Отмечается, что из деликатесов можно заказать: бутерброды с красной икрой (55,39 грн), филе семги (160,61 грн за 100 гр), жаренные тигровые креветки с помидорами черри (151,91 грн за 55 гр), салат "Капрезе" с моцареллой (75,16 грн за 170 гр), отварной язык (850 грн за кг).

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Издание сообщает, что натуральный кофе с молоком обойдется депутатам в 21 грн.

В Сети показали обновленное меню столовой Верховной Рады
В Сети показали обновленное меню столовой Верховной Рады
В Сети показали обновленное меню столовой Верховной Рады
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 Теги: Верховная Рада, столовая

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Сегодня, 17:29 » Автор: Анна Мартынова
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