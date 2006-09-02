Раздел: Общество
В Сети показали обновленное меню столовой Верховной Рады
Есть как украинские блюда, так и заморские деликатесы.
Накануне открытия очередной сессии Верховной Рады Украины журналисты узнали, чем кормят нардепов в столовой и сколько стоят блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Из традиционных украинских блюд в парламентской столовке представлены: каша гречневая (12,25 грн за 150 гр), картофельное пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-киевски (44,80 грн за 128 гр), селедка под шубой (32,80 грн 150 гр), зразы с капустой и грибами (18,20 грн 100 гр), винегрет (32,80 грн за 150 гр.), сырники со сметаной (32,84 грн 160 гр), и прочее.
Отмечается, что из деликатесов можно заказать: бутерброды с красной икрой (55,39 грн), филе семги (160,61 грн за 100 гр), жаренные тигровые креветки с помидорами черри (151,91 грн за 55 гр), салат "Капрезе" с моцареллой (75,16 грн за 170 гр), отварной язык (850 грн за кг).
Читайте также: Журналисты показали, чем кормят депутатов в столовой Рады
Издание сообщает, что натуральный кофе с молоком обойдется депутатам в 21 грн.
Накануне открытия очередной сессии Верховной Рады Украины журналисты узнали, чем кормят нардепов в столовой и сколько стоят блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Из традиционных украинских блюд в парламентской столовке представлены: каша гречневая (12,25 грн за 150 гр), картофельное пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-киевски (44,80 грн за 128 гр), селедка под шубой (32,80 грн 150 гр), зразы с капустой и грибами (18,20 грн 100 гр), винегрет (32,80 грн за 150 гр.), сырники со сметаной (32,84 грн 160 гр), и прочее.
Отмечается, что из деликатесов можно заказать: бутерброды с красной икрой (55,39 грн), филе семги (160,61 грн за 100 гр), жаренные тигровые креветки с помидорами черри (151,91 грн за 55 гр), салат "Капрезе" с моцареллой (75,16 грн за 170 гр), отварной язык (850 грн за кг).
Читайте также: Журналисты показали, чем кормят депутатов в столовой Рады
Издание сообщает, что натуральный кофе с молоком обойдется депутатам в 21 грн.
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