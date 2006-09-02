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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько в Киеве потратят на жилье для сирот

Стало известно, сколько в Киеве потратят на жилье для сиротРечь идет о 10,5 млн гривен.

Киевская облгосадминистрация (КОГА) распорядилась перераспределить субвенции в размере 10,5 млн гривен на строительство и приобретение жилья для детей-сирот. Эту сумму разобьют между бюджетами области и Киево-Святошинского района. Департаменту финансов КОГА еще предстоит согласовать представленные в документе цифры с бюджетной комиссией Киевоблсовета и подготовить соответствующий проект изменений в областной бюджет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.

Об этом *KV стало известно из распоряжения №478 от 29 августа 2018 года “О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам”, которое подписал председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган.

Согласно распоряжению, в бюджеты Киевской области и конкретно Киево-Святошинского района из госбюджета поступят средства на “проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, лиц из их числа”.

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Речь идет о 10,5 млн гривен субвенции. В областной бюджет предлагается добавить 8,26 млн гривен, в бюджет Киево-Святошинского района - 2,32 млн гривен.

В распоряжении отмечается, что Департаменту финансов КОГА потребуется согласовать такое распределение с бюджетной комиссией Киевоблсовета и подготовить проект изменений в облбюджет, а главе Киево-Святошинского района обеспечить внесение соответствующих изменений в райбюджет.

Напомним, немногим ранее Киевская облгосадминистрация (КОГА) распорядилась перераспределить субвенции на возмещение жителям столичного региона стоимости твердого и жидкого печного топлива (45,8 млн гривен), а также субвенции на помощь детям-сиротам (47,9 млн гривен).
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 Теги: Киев, сироты, деньги

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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