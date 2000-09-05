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Раздел: Общество  
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В Крыму арестовали активиста за пост в соцсети

В Крыму арестовали активиста за пост в соцсетиЭкспертизу публикации Мустафаева проводил "специалист с ненадлежащей квалификацией".

Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром 4 сентября проходили обыски.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".

Мустафаева обвинили в нарушении статьи 20.3 КоАП России "Пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и аннексированном ей Крыму.

По словам защитников арестованного активиста, экспертизу публикации Мустафаева проводил "специалист с ненадлежащей квалификацией" – историк по образованию.

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Поэтому юрист Назим Шейхмамбетов ходатайствовал о привлечении к анализу записи квалифицированных религиоведов: российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева и его заместителя Айдера Исмаилова. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.
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Вчера, 23:53 » Автор: Едгар Букмирза
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