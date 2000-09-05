Раздел: Общество
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Спортсмены выступят в ней уже в четверг.
Во вторник, 4 сентября, сборная Украины по футболу, которая готовится стартовать в Лиге наций, представила новый дизайн формы. У футболистов, кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект - белый, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На обратной стороне всех футболок лозунг: "Слава Украине!".
Комплекты вратарской формы - оранжевого и черного цветов. "Когда ты выступаешь в футболке национальной сборной, даже товарищеские матчи не ощущаются обычными, потому что ты играешь за свою страну", - сказал на презентации полузащитник сборной Андрей Ярмоленко.
В церемонии также приняли участие Андрей Лунин, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.
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Впервые в новой форме сборная Украины сыграет 6 сентября. В чешском городе Угерске Градиште команда Андрея Шевченко проведет дебютный матч Лиги наций против сборной Чехии.
Во вторник, 4 сентября, сборная Украины по футболу, которая готовится стартовать в Лиге наций, представила новый дизайн формы. У футболистов, кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект - белый, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На обратной стороне всех футболок лозунг: "Слава Украине!".
Комплекты вратарской формы - оранжевого и черного цветов. "Когда ты выступаешь в футболке национальной сборной, даже товарищеские матчи не ощущаются обычными, потому что ты играешь за свою страну", - сказал на презентации полузащитник сборной Андрей Ярмоленко.
В церемонии также приняли участие Андрей Лунин, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.
Читайте также: Стало известно, сколько в Киеве потратят на жилье для сирот
Впервые в новой форме сборная Украины сыграет 6 сентября. В чешском городе Угерске Градиште команда Андрея Шевченко проведет дебютный матч Лиги наций против сборной Чехии.
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