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Раздел: Общество  
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Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»

Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»Спортсмены выступят в ней уже в четверг.

Во вторник, 4 сентября, сборная Украины по футболу, которая готовится стартовать в Лиге наций, представила новый дизайн формы. У футболистов, кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект - белый, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На обратной стороне всех футболок лозунг: "Слава Украине!".

Комплекты вратарской формы - оранжевого и черного цветов. "Когда ты выступаешь в футболке национальной сборной, даже товарищеские матчи не ощущаются обычными, потому что ты играешь за свою страну", - сказал на презентации полузащитник сборной Андрей Ярмоленко.

В церемонии также приняли участие Андрей Лунин, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.

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Впервые в новой форме сборная Украины сыграет 6 сентября. В чешском городе Угерске Градиште команда Андрея Шевченко проведет дебютный матч Лиги наций против сборной Чехии.

Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
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 Теги: футболисты, форма

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Сегодня, 01:27 » Автор: Анна Мартынова
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