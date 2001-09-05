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Раздел: Общество  
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В Киеве открыли современную ледовую арену

В Киеве открыли современную ледовую арену Она предназначена для хоккеистов и фигуристов.

Современная ледовая арена появилась на территории ВДНГ. И хотя она меньше, чем нуждаются олимпийские стандарты, для юных спортсменов - это как глоток свежего воздуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Клюшками по льду - так маленькие хоккеисты столичных клубов "Сокол" и "Льдинка" радуются новому месту для тренировок. Сегодня им буквально нужно было бороться за кусок льда.

Не лучшая ситуация и у фигуристов. Надежда украинских танцев на льду Кирилл и Мария с детства шлифуют свои умения вопреки, а не благодаря.

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"У нас очень мало времени для катания, мы хотим больше. Мы будем надеяться на это. Нам дают два часа. В нормальных условиях люди катаются по 4-5 часов".

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 Теги: Киев, ледовая арена

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Сегодня, 04:22 » Автор: Анна Мартынова
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