Раздел: Общество
В Киеве открыли современную ледовую арену
Она предназначена для хоккеистов и фигуристов.
Современная ледовая арена появилась на территории ВДНГ. И хотя она меньше, чем нуждаются олимпийские стандарты, для юных спортсменов - это как глоток свежего воздуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Клюшками по льду - так маленькие хоккеисты столичных клубов "Сокол" и "Льдинка" радуются новому месту для тренировок. Сегодня им буквально нужно было бороться за кусок льда.
Не лучшая ситуация и у фигуристов. Надежда украинских танцев на льду Кирилл и Мария с детства шлифуют свои умения вопреки, а не благодаря.
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"У нас очень мало времени для катания, мы хотим больше. Мы будем надеяться на это. Нам дают два часа. В нормальных условиях люди катаются по 4-5 часов".
Современная ледовая арена появилась на территории ВДНГ. И хотя она меньше, чем нуждаются олимпийские стандарты, для юных спортсменов - это как глоток свежего воздуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Клюшками по льду - так маленькие хоккеисты столичных клубов "Сокол" и "Льдинка" радуются новому месту для тренировок. Сегодня им буквально нужно было бороться за кусок льда.
Не лучшая ситуация и у фигуристов. Надежда украинских танцев на льду Кирилл и Мария с детства шлифуют свои умения вопреки, а не благодаря.
Читайте также: Украинские футболисты представили новую форму с надписью «Слава Украине!»
"У нас очень мало времени для катания, мы хотим больше. Мы будем надеяться на это. Нам дают два часа. В нормальных условиях люди катаются по 4-5 часов".
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