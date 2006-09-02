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Раздел: Общество  
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В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем

В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголемМАФ сносили ночью.

В среду, 5 сентября, сотрудники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали киоск по продаже пива и другой алкогольной продукции, который был расположен по адресу Харьковское шоссе, 144. На место демонтажа стянули большие силы полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Работы по сносу ларька начались около 00:10.

По словам представителя «Киевблагоустройство», владельца киоска заранее известили о том, что данный МАФ установлен нелегально и дали время на подготовку необходимых документов для его легализации. Однако собственник ларька так и не смог собрать нужные бумаги. Кроме того, во время демонтажа полиция обнаружила, что кроме пива, в ларьке из-под полы торговали крепкими алкогольными напитками без акцизных марок.

Владелец МАФа отрицал, что в его заведении торговали нелегальной продукцией и сетовал на то, что сотрудники «Киевблагоустройство» без предупреждения начали демонтаж. По его словам, ему не дали времени чтобы легализировать киоск. Во время сноса МАФа директору заведения, женщине возрастом около 40 лет, стало плохо, ее забрали в машину «скорой», где оказали необходимую помощь.

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Полностью демонтаж МАФа пообещали закончить к утру. На месте работало около 15 сотрудников полиции и машина скорой помощи. К счастью, обошлось без серьезных конфликтов.

В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
В Киеве ночью демонтировали большой МАФ, торговавший алкоголем
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 Теги: Киев, МАФ

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Сегодня, 10:15 » Автор: Анна Мартынова
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