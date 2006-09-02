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Раздел: Общество  
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В Украине могут отменить перевод часов

В Украине могут отменить перевод часовВопрос выдвинут на обсуждение в Кабмине.

Украина следом за Европейским Союзом может принять решение об отмене перехода на зимнее время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как стало известно, Минэкономразвития намерено инициировать обсуждение этого вопроса в Кабинете министров.

В министерстве напомнили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, которая предусматривает имплементацию законодательства ЕС и если еврочиновники примут решение об отмене перехода на зимнее время, официальный Киев также пойдет на аналогичные меры.

В ведомстве также добавили, что информации об экономическом обосновании ежегодного перевода часов в министерстве нет.

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Как известно, в Украине действует порядок исчисления времени, утвержденный в 1996 году: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад.
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 Теги: перевод часов, Кабмин

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Сегодня, 11:59 » Автор: Анна Мартынова
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