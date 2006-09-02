Раздел: Общество
В Украине могут отменить перевод часов
Вопрос выдвинут на обсуждение в Кабмине.
Украина следом за Европейским Союзом может принять решение об отмене перехода на зимнее время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как стало известно, Минэкономразвития намерено инициировать обсуждение этого вопроса в Кабинете министров.
В министерстве напомнили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, которая предусматривает имплементацию законодательства ЕС и если еврочиновники примут решение об отмене перехода на зимнее время, официальный Киев также пойдет на аналогичные меры.
В ведомстве также добавили, что информации об экономическом обосновании ежегодного перевода часов в министерстве нет.
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Как известно, в Украине действует порядок исчисления времени, утвержденный в 1996 году: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад.
Украина следом за Европейским Союзом может принять решение об отмене перехода на зимнее время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как стало известно, Минэкономразвития намерено инициировать обсуждение этого вопроса в Кабинете министров.
В министерстве напомнили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, которая предусматривает имплементацию законодательства ЕС и если еврочиновники примут решение об отмене перехода на зимнее время, официальный Киев также пойдет на аналогичные меры.
В ведомстве также добавили, что информации об экономическом обосновании ежегодного перевода часов в министерстве нет.
Читайте также: В Киеве авто на еврономерах искорежило мотоцикл
Как известно, в Украине действует порядок исчисления времени, утвержденный в 1996 году: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад.
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