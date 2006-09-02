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В Украине могут отменить перевод часов

В Украине могут отменить перевод часов

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Когда Украина перейдет на зимнее время В конце октября украинцы переведут стрелки часов на зимнее время.