» » В трех парках Киева модернизировали освещение
Раздел: Общество  
0

В трех парках Киева модернизировали освещение

В трех парках Киева модернизировали освещение Освещение стало энергосберегающим, экологичным и эстетичным.

В рамках программы наружного освещения города Киева в Соломенском, Печерском ландшафтном и Новодницком парках модернизировано освещение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Ежегодно Киев тратит 120 млн. грн. на оплату внешнего освещения. Теперь, благодаря модернизации наружного освещения в парках устанавливается современное, энергосберегающее, а главное экологическое наружное освещение. Кроме того, улучшено функциональность и эстетичный вид в целом», - написал глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Кроме замены старых ртутных и натриевых светильников на новые LED (более 500 единиц), выполнены работы по демонтажу устаревших изношенных сетей, прокладке кабельной канализации, замене старых опор и установке новых шкафов управления.

Читайте также: В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

Симонов отметил, что в целом по всему городу установят почти 12 000 LED-ламп. В частности, наружное освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах и мостах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, парки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:33 » Автор: Анна Мартынова
     30
     0

Похожие новости по теме

Кличко рассказал о ходе замены освещения на киевских улицах Кличко рассказал о ходе замены освещения на киевских улицах

Устанавливают современное LED-освещение.

В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

Также установят камеры видеонаблюдения.

В Киеве обещают поменять освещение более чем на ста улицах В Киеве обещают поменять освещение более чем на ста улицах

На освещение выделят 300 млн гривен.

На улицах Киева старое освещение заменят на LED лампы На улицах Киева старое освещение заменят на LED лампы

Уличное освещение в Киеве переведут на энергосберегающие LED лампы.

На улицах Киева появится необычное освещение На улицах Киева появится необычное освещение

Сенсорное освещение установят на пешеходных переходах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх