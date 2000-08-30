Раздел: Общество
В трех парках Киева модернизировали освещение
Освещение стало энергосберегающим, экологичным и эстетичным.
В рамках программы наружного освещения города Киева в Соломенском, Печерском ландшафтном и Новодницком парках модернизировано освещение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Ежегодно Киев тратит 120 млн. грн. на оплату внешнего освещения. Теперь, благодаря модернизации наружного освещения в парках устанавливается современное, энергосберегающее, а главное экологическое наружное освещение. Кроме того, улучшено функциональность и эстетичный вид в целом», - написал глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.
Кроме замены старых ртутных и натриевых светильников на новые LED (более 500 единиц), выполнены работы по демонтажу устаревших изношенных сетей, прокладке кабельной канализации, замене старых опор и установке новых шкафов управления.
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Симонов отметил, что в целом по всему городу установят почти 12 000 LED-ламп. В частности, наружное освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах и мостах.
В рамках программы наружного освещения города Киева в Соломенском, Печерском ландшафтном и Новодницком парках модернизировано освещение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Ежегодно Киев тратит 120 млн. грн. на оплату внешнего освещения. Теперь, благодаря модернизации наружного освещения в парках устанавливается современное, энергосберегающее, а главное экологическое наружное освещение. Кроме того, улучшено функциональность и эстетичный вид в целом», - написал глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.
Кроме замены старых ртутных и натриевых светильников на новые LED (более 500 единиц), выполнены работы по демонтажу устаревших изношенных сетей, прокладке кабельной канализации, замене старых опор и установке новых шкафов управления.
Читайте также: В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi
Симонов отметил, что в целом по всему городу установят почти 12 000 LED-ламп. В частности, наружное освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах и мостах.
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