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Раздел: Общество  
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В Киеве начали обустраивать сквер возле метро КПИ

В Киеве начали обустраивать сквер возле метро КПИРаботы будут длиться с сентября по октябрь 2018 года.

Возле станции метро «Политехнический институт» на месте ранее снесенных МАФов и стихийной торговли начались подготовительные работы по обустройству сквера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Сейчас место, где раньше располагались несанкционированные торговые раскладки, обнесено забором. К слову, ограждение создает немало хлопот пешеходам, которым приходится лавировать по узкой пешеходной части между забором и маршрутными автобусами.

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Как отмечается на информационном стенде, работы будут длиться с сентября по октябрь 2018 года.

В Киеве начали обустраивать сквер возле метро КПИ
В Киеве начали обустраивать сквер возле метро КПИ
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 Теги: Киев, КПИ

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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