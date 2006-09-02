Раздел: Общество
В Киеве зафиксировали уникальную погоду для осени
Последний раз подобное было в 1881 году!
Ночь на сегодня, 5 сентября, в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов Цельсия. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.
Сообщается, что температура прошедшей ночи была на 0,2 градуса Цельсия выше предыдущего рекордного значения для этой даты, зарегистрированного в 1968 году.
Это уже 21 температурный рекорд в нынешнем году. Большинство из них выпало на апрель - май.
Читайте также: В Киеве зафиксировали метеорологическую весну
Напомним, в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 22,5 градусов Цельсия, что на 3,9 градуса выше климатической нормы. Таким образом, август текущего года занял пятую строчку среди самых теплых в Киеве с 1881 года.
Ночь на сегодня, 5 сентября, в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов Цельсия. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.
Сообщается, что температура прошедшей ночи была на 0,2 градуса Цельсия выше предыдущего рекордного значения для этой даты, зарегистрированного в 1968 году.
Это уже 21 температурный рекорд в нынешнем году. Большинство из них выпало на апрель - май.
Читайте также: В Киеве зафиксировали метеорологическую весну
Напомним, в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 22,5 градусов Цельсия, что на 3,9 градуса выше климатической нормы. Таким образом, август текущего года занял пятую строчку среди самых теплых в Киеве с 1881 года.
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