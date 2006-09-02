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Скончался народный артист Украины

Скончался народный артист УкраиныОтпевание пройдет во Владимирском соборе в 13:00.

На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода.

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Прощание с выдающимся украинским певцом, лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. Чайковского состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30.

Сообщается, что в репертуаре Майбороды было более 30 партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.

Он выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.

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Работе с Майбородой обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства, отметили в Национальной опере.
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 Теги: народный артист, Украина

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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