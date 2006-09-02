Раздел: Общество
Скончался народный артист Украины
Отпевание пройдет во Владимирском соборе в 13:00.
На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода.
Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Прощание с выдающимся украинским певцом, лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. Чайковского состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30.
Сообщается, что в репертуаре Майбороды было более 30 партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.
Он выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.
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Работе с Майбородой обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства, отметили в Национальной опере.
На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода.
Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Прощание с выдающимся украинским певцом, лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. Чайковского состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30.
Сообщается, что в репертуаре Майбороды было более 30 партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.
Он выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.
Читайте также: Народный артист Украины пожаловался, что не в состоянии заплатить за свет
Работе с Майбородой обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства, отметили в Национальной опере.
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