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В Киеве закрывается культовый кинотеатр

В Киеве закрывается культовый кинотеатрВ кинотеатре «Украина» работали первоклассные мастера искусства.

В столице Украины нет больше знаменитого кинотеатра «Украина» в самом центре города на улице Городецкого. Один из самых известных и любимых кинотеатров Киева готовится к закрытию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Эту печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook один из руководителей «КиевМьюзикФилм» (KyivMusicFilm - организация, устраивающая кинопоказы и концерты в кинотеатрах и концертных залах Киева) Кирилл Марикуца.Много грусти в информации, которую получил один из организаторов концертов и показов украинских фильмов.

Кирилл напоминает: в кинотеатре «Украина» работали первоклассные мастера искусства, несколько лет организаторы массовых мероприятий плодотворно сотрудничали с этим средоточием украинской культуры.

И само по себе здание кинотеатра на Городецкого - символ Киева и украинского кинематографа. Ведь именно в «Украине» в 1965 году впервые украинский зритель увидел прекрасную историю о наших Ромео и Джульетте - великий поэтический фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» с Иваном Миколайчуком в главной роли.

По словам Марикуцы, его поставили в известность, что все кинопремьеры отменяются, а заведение готовится к закрытию. Никто не не знает, навсегда или еще откроется.

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Организатор кинопоказов подозревает, что знаменитый кинотеатр постигла та же судьба, что и другие киевские кинотеатры - «Орбита», «Дружба» и другие. Средоточие украинского кино могли подвергнуть приватизации и закрыть.

На его месте может появиться очередной торгово-развлекательный центр.

Кирилл просит не волноваться тех, кто купил билеты в «Украину» через его организацию. С ними обещает связаться в ближайшее время.
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 Теги: Киев, кинотеатр

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Вчера, 23:39 » Автор: Едгар Букмирза
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