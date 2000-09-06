Раздел: Общество
В Киеве закрывается культовый кинотеатр
В кинотеатре «Украина» работали первоклассные мастера искусства.
В столице Украины нет больше знаменитого кинотеатра «Украина» в самом центре города на улице Городецкого. Один из самых известных и любимых кинотеатров Киева готовится к закрытию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Эту печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook один из руководителей «КиевМьюзикФилм» (KyivMusicFilm - организация, устраивающая кинопоказы и концерты в кинотеатрах и концертных залах Киева) Кирилл Марикуца.Много грусти в информации, которую получил один из организаторов концертов и показов украинских фильмов.
Кирилл напоминает: в кинотеатре «Украина» работали первоклассные мастера искусства, несколько лет организаторы массовых мероприятий плодотворно сотрудничали с этим средоточием украинской культуры.
И само по себе здание кинотеатра на Городецкого - символ Киева и украинского кинематографа. Ведь именно в «Украине» в 1965 году впервые украинский зритель увидел прекрасную историю о наших Ромео и Джульетте - великий поэтический фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» с Иваном Миколайчуком в главной роли.
По словам Марикуцы, его поставили в известность, что все кинопремьеры отменяются, а заведение готовится к закрытию. Никто не не знает, навсегда или еще откроется.
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Организатор кинопоказов подозревает, что знаменитый кинотеатр постигла та же судьба, что и другие киевские кинотеатры - «Орбита», «Дружба» и другие. Средоточие украинского кино могли подвергнуть приватизации и закрыть.
На его месте может появиться очередной торгово-развлекательный центр.
Кирилл просит не волноваться тех, кто купил билеты в «Украину» через его организацию. С ними обещает связаться в ближайшее время.
В столице Украины нет больше знаменитого кинотеатра «Украина» в самом центре города на улице Городецкого. Один из самых известных и любимых кинотеатров Киева готовится к закрытию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Эту печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook один из руководителей «КиевМьюзикФилм» (KyivMusicFilm - организация, устраивающая кинопоказы и концерты в кинотеатрах и концертных залах Киева) Кирилл Марикуца.Много грусти в информации, которую получил один из организаторов концертов и показов украинских фильмов.
Кирилл напоминает: в кинотеатре «Украина» работали первоклассные мастера искусства, несколько лет организаторы массовых мероприятий плодотворно сотрудничали с этим средоточием украинской культуры.
И само по себе здание кинотеатра на Городецкого - символ Киева и украинского кинематографа. Ведь именно в «Украине» в 1965 году впервые украинский зритель увидел прекрасную историю о наших Ромео и Джульетте - великий поэтический фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» с Иваном Миколайчуком в главной роли.
По словам Марикуцы, его поставили в известность, что все кинопремьеры отменяются, а заведение готовится к закрытию. Никто не не знает, навсегда или еще откроется.
Читайте также: В Киеве под снос пошел кинотеатр «Нивки»
Организатор кинопоказов подозревает, что знаменитый кинотеатр постигла та же судьба, что и другие киевские кинотеатры - «Орбита», «Дружба» и другие. Средоточие украинского кино могли подвергнуть приватизации и закрыть.
На его месте может появиться очередной торгово-развлекательный центр.
Кирилл просит не волноваться тех, кто купил билеты в «Украину» через его организацию. С ними обещает связаться в ближайшее время.
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