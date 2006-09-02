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Раздел: Общество  
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На большей части Украины пройдут дожди с грозами

На большей части Украины пройдут дожди с грозамиОсадкой не будет на Севере.

Сегодня, 6 сентября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. Лишь на востоке, а также в некоторых северных и центральных областях будет теплая погода без осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua/.

В Киеве - без осадков, температура днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16.

На западе ожидаются дожди с грозами, дневная температура составит от +23 до +28, ночью до +15. На севере Украины без осадков, температура воздуха днем от +25 до +27, ночью до +16 ночью, в центральных областях местами также ожидаются дожди, температура от +24 до +27, ночью - до +16.

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В восточных регионах без осадков, дневная температура от +24 до +27, ночью до +15. На юге ожидаются дожди, температура воздуха от +24 до +27 днем, ночью до +19, в Крыму тоже ожидается гроза, температура поднимется до +25 днем и +19 ночью.

На большей части Украины пройдут дожди с грозами
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
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