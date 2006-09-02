Раздел: Общество
На большей части Украины пройдут дожди с грозами
Осадкой не будет на Севере.
Сегодня, 6 сентября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. Лишь на востоке, а также в некоторых северных и центральных областях будет теплая погода без осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua/.
В Киеве - без осадков, температура днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16.
На западе ожидаются дожди с грозами, дневная температура составит от +23 до +28, ночью до +15. На севере Украины без осадков, температура воздуха днем от +25 до +27, ночью до +16 ночью, в центральных областях местами также ожидаются дожди, температура от +24 до +27, ночью - до +16.
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В восточных регионах без осадков, дневная температура от +24 до +27, ночью до +15. На юге ожидаются дожди, температура воздуха от +24 до +27 днем, ночью до +19, в Крыму тоже ожидается гроза, температура поднимется до +25 днем и +19 ночью.
Сегодня, 6 сентября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. Лишь на востоке, а также в некоторых северных и центральных областях будет теплая погода без осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua/.
В Киеве - без осадков, температура днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16.
На западе ожидаются дожди с грозами, дневная температура составит от +23 до +28, ночью до +15. На севере Украины без осадков, температура воздуха днем от +25 до +27, ночью до +16 ночью, в центральных областях местами также ожидаются дожди, температура от +24 до +27, ночью - до +16.
Читайте также: В Киеве закрывается культовый кинотеатр
В восточных регионах без осадков, дневная температура от +24 до +27, ночью до +15. На юге ожидаются дожди, температура воздуха от +24 до +27 днем, ночью до +19, в Крыму тоже ожидается гроза, температура поднимется до +25 днем и +19 ночью.
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