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Раздел: Общество  
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Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»

Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки» Озеро необходимо чистить.

Верхнее озеро в парке “Нивки”- в состоянии сильного загрязнения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Фотофакты разместил в сети участник группы в фейсбуке “Нивки разом!”

Ранее работники Управления зеленых насаждений Шевченковского района пытались очистить озеро вручную, передвигаясь по водной поверхности на надувной лодке. ​

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Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»
Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»
Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»
Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 11:18 » Автор: Анна Мартынова
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