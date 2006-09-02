Раздел: Общество
Киевлян возмутило состояние озера в парке «Нивки»
Озеро необходимо чистить.
Верхнее озеро в парке “Нивки”- в состоянии сильного загрязнения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Фотофакты разместил в сети участник группы в фейсбуке “Нивки разом!”
Ранее работники Управления зеленых насаждений Шевченковского района пытались очистить озеро вручную, передвигаясь по водной поверхности на надувной лодке.
Читайте также: В Киеве снесли все МАФы на Андреевском спуске
Верхнее озеро в парке “Нивки”- в состоянии сильного загрязнения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Фотофакты разместил в сети участник группы в фейсбуке “Нивки разом!”
Ранее работники Управления зеленых насаждений Шевченковского района пытались очистить озеро вручную, передвигаясь по водной поверхности на надувной лодке.
Читайте также: В Киеве снесли все МАФы на Андреевском спуске
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