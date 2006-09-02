Раздел: Общество
Выходные в Киеве: лучшие идеи для отдыха
Афиша мероприятий на 7-9 сентября.
Еще не решили, куда пойти на выходных? Мы подобрали для вас самые интересные и яркие мероприятия, которые можно будет посетить в этот уикен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль Jewish Open Space
Посетителей ждет новая программа, много музыки, веселья, полезных знакомств и неожиданных подарков. Фестиваль о том, чем живет еврейская община Киева, какие проекты реализует и что создает, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше для всех.
Когда: 8-9 сентября
Где: Мариинский парк
Цена: вход свободный
Литературный Кураж Базар
Это событие, где литература сочетается с музыкой, спортом, кино, бизнесом, алкоголем, или если коротко - с жизнью. Мероприятие призвано показать всеохватность литературы, ее различные формы и форматы.
Когда: 8-9 сентября
Где: ВДНХ (просп. Глушкова, 1).
Цена: 100 грн
Выставка цветов «Волшебный украинский миф»
Основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами.
Когда: 17 августа – 16 сентября
Где: ул. Лаврская, 33
Цена: 25-50 грн
Фестиваль Kyiv Mini Maker Faire
Это праздник изобретательства и инноваций, праздник для всей семьи, хороших друзей, молодежи всех возрастов и всех, всех, всех! В этом году на Maker Faire в Киеве будет как минимум на треть больше участников и интерактивных зон.
Когда: 8 сентября
Где: ВДНХ (просп. Глушкова, 1).
Цена: 75-150 грн
День Рождения Андреевского спуска
Музеи, галереи, театры выйдут на улицу и поделятся своими историями. Партнеры и друзья праздника также подготовили интересную праздничную программу с подарками, танцами, песнями, мастер-классами и ярмаркой.
Когда: 9 сентября
Где: Андреевский спуск
Цена: вход свободный
Intersport Run UA - 2018
В этом году незабываемый беговой старт в центре города станет большим праздником здорового образа жизни, где каждый сможет продемонстрировать свой талант и открыть новые для себя направления в спорте. Ведь ничто так не объединяет людей, как общая цель и поддержка.
Когда: 9 сентября
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Праздник «Осень свадебная»
«Осень свадебная» - это яркое мероприятие с песнями, свадебными шутками и угощением, в котором примут участие лучшие фольклорные коллективы из разных уголков Украины.
Когда: 8-9 сентября
Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (ул. Академика Тронько).
Цена: 15-50 грн
Еще не решили, куда пойти на выходных? Мы подобрали для вас самые интересные и яркие мероприятия, которые можно будет посетить в этот уикен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль Jewish Open Space
Посетителей ждет новая программа, много музыки, веселья, полезных знакомств и неожиданных подарков. Фестиваль о том, чем живет еврейская община Киева, какие проекты реализует и что создает, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше для всех.
Когда: 8-9 сентября
Где: Мариинский парк
Цена: вход свободный
Литературный Кураж Базар
Это событие, где литература сочетается с музыкой, спортом, кино, бизнесом, алкоголем, или если коротко - с жизнью. Мероприятие призвано показать всеохватность литературы, ее различные формы и форматы.
Когда: 8-9 сентября
Где: ВДНХ (просп. Глушкова, 1).
Цена: 100 грн
Выставка цветов «Волшебный украинский миф»
Основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами.
Когда: 17 августа – 16 сентября
Где: ул. Лаврская, 33
Цена: 25-50 грн
Фестиваль Kyiv Mini Maker Faire
Это праздник изобретательства и инноваций, праздник для всей семьи, хороших друзей, молодежи всех возрастов и всех, всех, всех! В этом году на Maker Faire в Киеве будет как минимум на треть больше участников и интерактивных зон.
Когда: 8 сентября
Где: ВДНХ (просп. Глушкова, 1).
Цена: 75-150 грн
День Рождения Андреевского спуска
Музеи, галереи, театры выйдут на улицу и поделятся своими историями. Партнеры и друзья праздника также подготовили интересную праздничную программу с подарками, танцами, песнями, мастер-классами и ярмаркой.
Когда: 9 сентября
Где: Андреевский спуск
Цена: вход свободный
Intersport Run UA - 2018
В этом году незабываемый беговой старт в центре города станет большим праздником здорового образа жизни, где каждый сможет продемонстрировать свой талант и открыть новые для себя направления в спорте. Ведь ничто так не объединяет людей, как общая цель и поддержка.
Когда: 9 сентября
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Праздник «Осень свадебная»
«Осень свадебная» - это яркое мероприятие с песнями, свадебными шутками и угощением, в котором примут участие лучшие фольклорные коллективы из разных уголков Украины.
Когда: 8-9 сентября
Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (ул. Академика Тронько).
Цена: 15-50 грн
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