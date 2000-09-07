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Раздел: Общество  
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В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта

В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспортаИзменения ввели с 5 сентября.

В Киеве последнее время часто вносятся изменения в названия улиц, остановок общественного транспорта и станций метро. Так, недавно в столице переименовали несколько остановок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Изменения ввели с 5 сентября.

Переименовали:

Парк «Дружбы народов» на парк «Муромец» по проспекту Бандеры в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрутов №№29, 30, 31, 47 и автобусов маршрутов №№ 21, 73, 100, 101, 114;
«Улица Кировоградская» на «Улицу Владимира Брожко» по проспекту Лобановского в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрута №42 и автобусов маршрута №119, а также по улице Владимира Брожко в обоих направлениях движения для автобусов маршрутов №№12,19;
«Улица Ярослава Галана» на «Улицу Августина Волошина» по проспекту Отрадный для троллейбусов маршрута №27 в направлении железнодорожной станции «Киев-Волынский»;

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С расписанием движения и схемами маршрутов можно ознакомиться по ссылке. А мы напоминаем, что в столице не так давно переименовали еще одну остановку. Изменения внесли по маршруту троллейбусов №№ 16, 19, 19д, 23.

В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта
В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта
В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта
В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта
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 Теги: Киев, остановки

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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