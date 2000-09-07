Раздел: Общество
В Киеве переименовали несколько остановок общественного транспорта
Изменения ввели с 5 сентября.
В Киеве последнее время часто вносятся изменения в названия улиц, остановок общественного транспорта и станций метро. Так, недавно в столице переименовали несколько остановок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Изменения ввели с 5 сентября.
Переименовали:
Парк «Дружбы народов» на парк «Муромец» по проспекту Бандеры в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрутов №№29, 30, 31, 47 и автобусов маршрутов №№ 21, 73, 100, 101, 114;
«Улица Кировоградская» на «Улицу Владимира Брожко» по проспекту Лобановского в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрута №42 и автобусов маршрута №119, а также по улице Владимира Брожко в обоих направлениях движения для автобусов маршрутов №№12,19;
«Улица Ярослава Галана» на «Улицу Августина Волошина» по проспекту Отрадный для троллейбусов маршрута №27 в направлении железнодорожной станции «Киев-Волынский»;
Читайте также: В Киеве переименовали проспект
С расписанием движения и схемами маршрутов можно ознакомиться по ссылке. А мы напоминаем, что в столице не так давно переименовали еще одну остановку. Изменения внесли по маршруту троллейбусов №№ 16, 19, 19д, 23.
В Киеве последнее время часто вносятся изменения в названия улиц, остановок общественного транспорта и станций метро. Так, недавно в столице переименовали несколько остановок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Изменения ввели с 5 сентября.
Переименовали:
Парк «Дружбы народов» на парк «Муромец» по проспекту Бандеры в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрутов №№29, 30, 31, 47 и автобусов маршрутов №№ 21, 73, 100, 101, 114;
«Улица Кировоградская» на «Улицу Владимира Брожко» по проспекту Лобановского в обоих направлениях движения для троллейбусов маршрута №42 и автобусов маршрута №119, а также по улице Владимира Брожко в обоих направлениях движения для автобусов маршрутов №№12,19;
«Улица Ярослава Галана» на «Улицу Августина Волошина» по проспекту Отрадный для троллейбусов маршрута №27 в направлении железнодорожной станции «Киев-Волынский»;
Читайте также: В Киеве переименовали проспект
С расписанием движения и схемами маршрутов можно ознакомиться по ссылке. А мы напоминаем, что в столице не так давно переименовали еще одну остановку. Изменения внесли по маршруту троллейбусов №№ 16, 19, 19д, 23.
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