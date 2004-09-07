В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»

Водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов



В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою Toyota на тротуаре, пишет



Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале DTP KIEV CHAT.



На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов. Люди же вынуждены обходить авто.



"Зато патриот...", - стебутся пользователи сети.



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"Понять можно, у водителя были очень важные и срочные дела, а пешеходы могут и обойти, переходя дорогу по пешеходному переходу:)", - написал очевидец под фото.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою Toyota на тротуаре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале DTP KIEV CHAT.На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов. Люди же вынуждены обходить авто."Зато патриот...", - стебутся пользователи сети."Понять можно, у водителя были очень важные и срочные дела, а пешеходы могут и обойти, переходя дорогу по пешеходному переходу:)", - написал очевидец под фото.



