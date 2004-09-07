Раздел: Общество
В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»
Водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов
В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою Toyota на тротуаре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале DTP KIEV CHAT.
На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов. Люди же вынуждены обходить авто.
"Зато патриот...", - стебутся пользователи сети.
Читайте также: В Киеве оперативно наказали наглого «героя парковки»
"Понять можно, у водителя были очень важные и срочные дела, а пешеходы могут и обойти, переходя дорогу по пешеходному переходу:)", - написал очевидец под фото.
В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою Toyota на тротуаре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале DTP KIEV CHAT.
На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов. Люди же вынуждены обходить авто.
"Зато патриот...", - стебутся пользователи сети.
Читайте также: В Киеве оперативно наказали наглого «героя парковки»
"Понять можно, у водителя были очень важные и срочные дела, а пешеходы могут и обойти, переходя дорогу по пешеходному переходу:)", - написал очевидец под фото.
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