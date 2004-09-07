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Раздел: Общество  
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В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»

В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»Водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов

В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою Toyota на тротуаре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале DTP KIEV CHAT.

На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо напротив прохода для пешеходов. Люди же вынуждены обходить авто.

"Зато патриот...", - стебутся пользователи сети.

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"Понять можно, у водителя были очень важные и срочные дела, а пешеходы могут и обойти, переходя дорогу по пешеходному переходу:)", - написал очевидец под фото.

В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»
В Киеве видели еще одного наглого «героя парковки»
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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