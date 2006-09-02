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Раздел: Общество  
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В Киеве образовалась пробка из-за застрявшего под мостом грузовика

В Киеве образовалась пробка из-за застрявшего под мостом грузовикаЭто не первый случай.

6 сентября вечером грузовик застрял под путепроводом на ул. Сикорского в Киеве. Образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

По свидетельствам очевидцев, такие ЧП здесь происходят регулярно, поскольку с одной стороны моста стоит знак 3 метра, а с другой – 2,8 метра.

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А при повороте на ул. Сикорского висит знак 4.11- движение легковых автомобилей, но водители грузовиков, видимо, или не хотят его видеть, или считают, что проскочат.
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 Теги: Киев, пробка

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Сегодня, 10:10 » Автор: Анна Мартынова
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