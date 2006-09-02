Раздел: Общество
В Киеве образовалась пробка из-за застрявшего под мостом грузовика
Это не первый случай.
6 сентября вечером грузовик застрял под путепроводом на ул. Сикорского в Киеве. Образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
По свидетельствам очевидцев, такие ЧП здесь происходят регулярно, поскольку с одной стороны моста стоит знак 3 метра, а с другой – 2,8 метра.
Читайте также: В Киеве переименовали несколько остановок
А при повороте на ул. Сикорского висит знак 4.11- движение легковых автомобилей, но водители грузовиков, видимо, или не хотят его видеть, или считают, что проскочат.
6 сентября вечером грузовик застрял под путепроводом на ул. Сикорского в Киеве. Образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
По свидетельствам очевидцев, такие ЧП здесь происходят регулярно, поскольку с одной стороны моста стоит знак 3 метра, а с другой – 2,8 метра.
Читайте также: В Киеве переименовали несколько остановок
А при повороте на ул. Сикорского висит знак 4.11- движение легковых автомобилей, но водители грузовиков, видимо, или не хотят его видеть, или считают, что проскочат.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1549
0
Также советуем посмотреть
- Наступит ли в скором времени мировой экономический кризис
- Жители Авдеевки остались без водоснабжения
- Сеть насмешило фото Путина, на котором тот выглядит как великан
- Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского
- Про небезпечний Донбас
- Возле Луны видели несколько десятков НЛО
- Сеть насмешил российский политик, подаривший избирателям кучу навоза
- Минздрав исследовал уровень загрязнения воздуха в Херсонской области
- Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
- Улицы Одессы ушли под воду
- Смешные фейлы от горе-переводчиков
- На админгранице с Крымом закрывают 2 КПВВ: названа причина
- Забавные примеры дружбы из мира животных
- Интернет-шутники, способные рассмешить одним комментарием
- Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и Меркель
- Курьезные фотки, на которые придется смотреть дважды
- Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко
- Прикольные твиты от родителей с отличным чувством юмора.
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
Оставьте свой комментарий