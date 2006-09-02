Раздел: Общество
В столице улицу Сагайдачного очистили от рекламы
Убрали 183 рекламных объекта.
На столичном Подоле улицу Сагайдачного очистили от рекламных средств. В общей сложности с улицы были убраны 183 рекламных объекта., передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Как сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Смирнов, улица Сагайдачного была очищена от рекламных средств. По его словам 183 рекламных средства были убраны с улицы. Он также отметил, что от излишней рекламы будут очищены и другие столичные улицы.
“На очереди работы на Бассейной и Нижнем и Верхнем Валу”, - заявил Александр Смирнов.
Напомним, что на Набережном шоссе в Киеве убрали большинство установленных ранее рекламных конструкций. Из 320 штук их осталось всего 73.
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Сейчас около 90% внешних рекламных носителей столицы установлены согласно схем размещения. К концу текущего года количество наружной рекламы должно еще уменьшиться, в том числе на транспортных развязках, переходах, остановках, перекрестках и парковках.
На столичном Подоле улицу Сагайдачного очистили от рекламных средств. В общей сложности с улицы были убраны 183 рекламных объекта., передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Как сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Смирнов, улица Сагайдачного была очищена от рекламных средств. По его словам 183 рекламных средства были убраны с улицы. Он также отметил, что от излишней рекламы будут очищены и другие столичные улицы.
“На очереди работы на Бассейной и Нижнем и Верхнем Валу”, - заявил Александр Смирнов.
Напомним, что на Набережном шоссе в Киеве убрали большинство установленных ранее рекламных конструкций. Из 320 штук их осталось всего 73.
Читайте также: В Киеве проходит день Японии
Сейчас около 90% внешних рекламных носителей столицы установлены согласно схем размещения. К концу текущего года количество наружной рекламы должно еще уменьшиться, в том числе на транспортных развязках, переходах, остановках, перекрестках и парковках.
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