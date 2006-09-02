Раздел: Общество
В киевском парке «Позняки» с размахом отпразднуют День физкультуры
Обнародована программа мероприятия.
Завтра, 8 сентября, в парке "Позняки" состоится празднование Дня физической культуры и спорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В программе мероприятия – зарядка с известным спортсменом, мастер-классы для детей и взрослых, выставка hand made, спортивно-развлекательные игры и прочее.
Читайте также: Киевским водителям показали новые парковочные талоны
Начало – в 11.00.
Завтра, 8 сентября, в парке "Позняки" состоится празднование Дня физической культуры и спорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В программе мероприятия – зарядка с известным спортсменом, мастер-классы для детей и взрослых, выставка hand made, спортивно-развлекательные игры и прочее.
Читайте также: Киевским водителям показали новые парковочные талоны
Начало – в 11.00.
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