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Раздел: Общество  
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В киевском парке «Позняки» с размахом отпразднуют День физкультуры

В киевском парке «Позняки» с размахом отпразднуют День физкультурыОбнародована программа мероприятия.

Завтра, 8 сентября, в парке "Позняки" состоится празднование Дня физической культуры и спорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В программе мероприятия – зарядка с известным спортсменом, мастер-классы для детей и взрослых, выставка hand made, спортивно-развлекательные игры и прочее.

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Начало – в 11.00.

В киевском парке «Позняки» с размахом отпразднуют День физкультуры
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 13:24 » Автор: Анна Мартынова
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