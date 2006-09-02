В киевском парке «Позняки» с размахом отпразднуют День физкультуры

Обнародована программа мероприятия.



Завтра, 8 сентября, в парке "Позняки" состоится празднование Дня физической культуры и спорта, передает



В программе мероприятия – зарядка с известным спортсменом, мастер-классы для детей и взрослых, выставка hand made, спортивно-развлекательные игры и прочее.



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Начало – в 11.00.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Завтра, 8 сентября, в парке "Позняки" состоится празднование Дня физической культуры и спорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua В программе мероприятия – зарядка с известным спортсменом, мастер-классы для детей и взрослых, выставка hand made, спортивно-развлекательные игры и прочее.Начало – в 11.00.



