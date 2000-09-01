Раздел: Общество
В Киеве очистят лесополосу на Теремках
Обещают новое освещение, дорожки и место для выгула собак
В столице на улице Теремковской в 2018-2020 годах планируют привести в порядок лесополосу, которая проходит вдоль домов дома №2-Г, 8, 10, 12 и 14, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лесополоса является буферной зоной между микрорайонами "Теремки-I" (Кибцентр) и "Теремки-3". Сейчас зеленая территория находится в неудовлетворительном состоянии, что делает ее непривлекательной для прогулок и отдыха местных жителей, отмечают в горадминистрации.
При обустройстве участка сделают пешеходную дорожку и новое освещение, установят урны для мусора. Также там создадут специальное место для выгула собак.
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Заказчиком работ станет коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Оно должно обеспечить проектные и строительные работы в 2018-2020 годах.
В столице на улице Теремковской в 2018-2020 годах планируют привести в порядок лесополосу, которая проходит вдоль домов дома №2-Г, 8, 10, 12 и 14, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лесополоса является буферной зоной между микрорайонами "Теремки-I" (Кибцентр) и "Теремки-3". Сейчас зеленая территория находится в неудовлетворительном состоянии, что делает ее непривлекательной для прогулок и отдыха местных жителей, отмечают в горадминистрации.
При обустройстве участка сделают пешеходную дорожку и новое освещение, установят урны для мусора. Также там создадут специальное место для выгула собак.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Заказчиком работ станет коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Оно должно обеспечить проектные и строительные работы в 2018-2020 годах.
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