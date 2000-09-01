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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение на мосту Метро

В Киеве ограничат движение на мосту Метро Первый этап работ предусматривает ремонт 2-х полос.

В ночь на 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро, ​​движение по мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 00:00 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив. I этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться во встречном направлении в обе стороны.

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Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и т.д.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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