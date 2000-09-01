Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение на мосту Метро
Первый этап работ предусматривает ремонт 2-х полос.
В ночь на 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро, движение по мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 00:00 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив. I этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться во встречном направлении в обе стороны.
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Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и т.д.
В ночь на 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро, движение по мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 00:00 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив. I этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться во встречном направлении в обе стороны.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и т.д.
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