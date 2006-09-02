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Раздел: Общество  
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В Киеве на Березняках участились случаи отравления животных

В Киеве на Березняках участились случаи отравления животных Полиция приняла заявления от местных жителей.

В Днепровском районе столицы, на проспекте Павла Тычины, 13 произошло массовое отравление животных, передает Хроника.инфо со ссылкой наКомментарии.

По словам заявителей, погибли коты, собаки, даже ежи. На месте работала патрульная полиция и Команда спасения животных. Патрульные приняли заявления по факту отравления животных от местных жителей. Спасатели провели отлов трех выживших котят с признаками отравления (тошнота, слабость, отказ от пищи) и госпитализировали их.

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Подобные заявления об отравлении животных поступали от жителей Шевченковского района. За сутки в ветклинике скончались несколько собак и котенок.
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 Теги: Киев, отравление

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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