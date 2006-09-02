Раздел: Общество
Киевлянам пообещали похолодание на выходных
Какая погода ждет жителей Киева на выходных
В Киев пришло похолодание, осень начала вступать в свои права. Уже в субботу, 8 сентября, в столице местами дожди, а температура будет ниже +20 градусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пришло время запасаться на выходные книгами и сериалами. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост в Facebook Натальи Диденко.
В воскресенье, 9 сентября, также будет сыро и даже зябко. Улучшение синоптической ситуации ожидается с 11-12 сентября.
Согласно прогнозу сайта Sinoptik.ua, облачная и дождливая погода продержится все выходные. В начале следующей недели синоптики тоже обещают дождь. Но со средины недели в столицу вернется солнышко и ясная погода.
Читайте также: Киевлянам пообещали новые автобусы
Не грустите, что лето заканчивается! Перед началом хмурых осенний дней Информатор решил напомнить, как на заре выглядели любимые места отдыха жителей Киева, сделав подборку самых красивых и впечатляющих рассветов уходящего лета. А также мы внимательно изучили прогноз погоды и предлагаем вам узнать, что ждет столицу в начале осени - будут ли еще солнечные деньки, или стоит ожидать грозы и дожди.
В Киев пришло похолодание, осень начала вступать в свои права. Уже в субботу, 8 сентября, в столице местами дожди, а температура будет ниже +20 градусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пришло время запасаться на выходные книгами и сериалами. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост в Facebook Натальи Диденко.
В воскресенье, 9 сентября, также будет сыро и даже зябко. Улучшение синоптической ситуации ожидается с 11-12 сентября.
Согласно прогнозу сайта Sinoptik.ua, облачная и дождливая погода продержится все выходные. В начале следующей недели синоптики тоже обещают дождь. Но со средины недели в столицу вернется солнышко и ясная погода.
Читайте также: Киевлянам пообещали новые автобусы
Не грустите, что лето заканчивается! Перед началом хмурых осенний дней Информатор решил напомнить, как на заре выглядели любимые места отдыха жителей Киева, сделав подборку самых красивых и впечатляющих рассветов уходящего лета. А также мы внимательно изучили прогноз погоды и предлагаем вам узнать, что ждет столицу в начале осени - будут ли еще солнечные деньки, или стоит ожидать грозы и дожди.
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