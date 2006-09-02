» » Киевлянам пообещали похолодание на выходных
Раздел: Общество  
0

Киевлянам пообещали похолодание на выходных

Киевлянам пообещали похолодание на выходныхКакая погода ждет жителей Киева на выходных

В Киев пришло похолодание, осень начала вступать в свои права. Уже в субботу, 8 сентября, в столице местами дожди, а температура будет ниже +20 градусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пришло время запасаться на выходные книгами и сериалами. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост в Facebook Натальи Диденко.

В воскресенье, 9 сентября, также будет сыро и даже зябко. Улучшение синоптической ситуации ожидается с 11-12 сентября.

Согласно прогнозу сайта Sinoptik.ua, облачная и дождливая погода продержится все выходные. В начале следующей недели синоптики тоже обещают дождь. Но со средины недели в столицу вернется солнышко и ясная погода.

Читайте также: Киевлянам пообещали новые автобусы

Не грустите, что лето заканчивается! Перед началом хмурых осенний дней Информатор решил напомнить, как на заре выглядели любимые места отдыха жителей Киева, сделав подборку самых красивых и впечатляющих рассветов уходящего лета. А также мы внимательно изучили прогноз погоды и предлагаем вам узнать, что ждет столицу в начале осени - будут ли еще солнечные деньки, или стоит ожидать грозы и дожди.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, погода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:33 » Автор: Татьяна Ларина
     46
     0

Похожие новости по теме

Украинцам рассказали, какой будет погода на выходных Украинцам рассказали, какой будет погода на выходных

В Украине ожидается теплая погода

Синоптики рассказали, что ждет украинцев на выходные Синоптики рассказали, что ждет украинцев на выходные

Также стало известно, какой будет погода на популярных украинских курортах

Киевлянам пообещали дождь со снегом Киевлянам пообещали дождь со снегом

В Киеве 9 февраля погода будет пасмурной.

На выходных украинцы будут мокнуть под дождем и мокрым снегом На выходных украинцы будут мокнуть под дождем и мокрым снегом

Свежий прогноз погоды.

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных

Погода продолжит радовать летним теплом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх