Раздел: Общество
В Украине могут запретить продавать пиво возле учебных заведений
В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект
Депутаты Верховной Рады предлагают установить запрет на торговлю пивом, вином и сигаретами вблизи школ, ПТУ и прочих образовательных учреждений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist
В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, предусматривающий штрафы для нарушителей такого запрета.
Продажу алкоголя предлагают запретить, в том числе, в небольших (до 40 кв. м) магазинах, которые расположены вблизи учебных заведений (в радиусе до 200 м).
Предусматривается радикальное увеличение штрафов для нарушителей - с 6,8 тыс. грн до 500 тыс. грн.
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Предлагается также ввести административную ответственность для совершеннолетних, которые по просьбе детей приобретают для них табак и алкоголь. За такие нарушения авторы законопроекта предлагают штрафовать на сумму от 170 до 425 грн (10−25 необлагаемых минимумов).
Депутаты Верховной Рады предлагают установить запрет на торговлю пивом, вином и сигаретами вблизи школ, ПТУ и прочих образовательных учреждений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist
В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, предусматривающий штрафы для нарушителей такого запрета.
Продажу алкоголя предлагают запретить, в том числе, в небольших (до 40 кв. м) магазинах, которые расположены вблизи учебных заведений (в радиусе до 200 м).
Предусматривается радикальное увеличение штрафов для нарушителей - с 6,8 тыс. грн до 500 тыс. грн.
Читайте также: Вместо ПТУ в Украине будет создан новый тип учебных заведений
Предлагается также ввести административную ответственность для совершеннолетних, которые по просьбе детей приобретают для них табак и алкоголь. За такие нарушения авторы законопроекта предлагают штрафовать на сумму от 170 до 425 грн (10−25 необлагаемых минимумов).
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