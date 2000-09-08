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Раздел: Общество  
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В Украине могут запретить продавать пиво возле учебных заведений

В Украине могут запретить продавать пиво возле учебных заведенийВ парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект

Депутаты Верховной Рады предлагают установить запрет на торговлю пивом, вином и сигаретами вблизи школ, ПТУ и прочих образовательных учреждений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist

В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, предусматривающий штрафы для нарушителей такого запрета.

Продажу алкоголя предлагают запретить, в том числе, в небольших (до 40 кв. м) магазинах, которые расположены вблизи учебных заведений (в радиусе до 200 м).

Предусматривается радикальное увеличение штрафов для нарушителей - с 6,8 тыс. грн до 500 тыс. грн.

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Предлагается также ввести административную ответственность для совершеннолетних, которые по просьбе детей приобретают для них табак и алкоголь. За такие нарушения авторы законопроекта предлагают штрафовать на сумму от 170 до 425 грн (10−25 необлагаемых минимумов).
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 Теги: Украина, пиво

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Сегодня, 00:03 » Автор: Татьяна Ларина
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