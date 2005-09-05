Раздел: Общество
В Киеве снова поднимут цены на проезд в маршрутках
Повышение цен на проезд в маршрутках вполне возможно.
В настоящий момент есть информация о том, что цена на проезд в маршрутках по Киеву станет дороже на несколько гривен. Определенной цены пока никто не называет, но эксперты уверены, что стоимость билета станет не меньше 10 гривен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
По мнению представителей общественности, повышение цен на проезд в маршрутках вполне возможно, ведь подорожало топливо, запчасти.
Хотя руководитель отдела коммунальных перевозок Сергей Савтырь утверждает, что стоимость транспортных услуг для жителей Киева не будут повышать верхнего предела в 8 гривен, даже тогда, когда цена за 1 литр бензина будет равняться 35 гривнам.
Читайте также: В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках
В социальных сетях данную новость о грядущем подорожании проезда пользователи восприняли крайне негативно. Масса комментов и высказываний просто «режет» соцресурс. Люди возмущены: ведь повышение тарифа на проезд заставить киевлян опустошать свои карманы до нуля, а впереди зима и оплата коммунальных тарифов.
В настоящий момент есть информация о том, что цена на проезд в маршрутках по Киеву станет дороже на несколько гривен. Определенной цены пока никто не называет, но эксперты уверены, что стоимость билета станет не меньше 10 гривен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
По мнению представителей общественности, повышение цен на проезд в маршрутках вполне возможно, ведь подорожало топливо, запчасти.
Хотя руководитель отдела коммунальных перевозок Сергей Савтырь утверждает, что стоимость транспортных услуг для жителей Киева не будут повышать верхнего предела в 8 гривен, даже тогда, когда цена за 1 литр бензина будет равняться 35 гривнам.
Читайте также: В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках
В социальных сетях данную новость о грядущем подорожании проезда пользователи восприняли крайне негативно. Масса комментов и высказываний просто «режет» соцресурс. Люди возмущены: ведь повышение тарифа на проезд заставить киевлян опустошать свои карманы до нуля, а впереди зима и оплата коммунальных тарифов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
276
0
Также советуем посмотреть
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
Оставьте свой комментарий