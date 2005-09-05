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Раздел: Общество  
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В Киеве снова поднимут цены на проезд в маршрутках

В Киеве снова поднимут цены на проезд в маршруткахПовышение цен на проезд в маршрутках вполне возможно.

В настоящий момент есть информация о том, что цена на проезд в маршрутках по Киеву станет дороже на несколько гривен. Определенной цены пока никто не называет, но эксперты уверены, что стоимость билета станет не меньше 10 гривен.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

По мнению представителей общественности, повышение цен на проезд в маршрутках вполне возможно, ведь подорожало топливо, запчасти.

Хотя руководитель отдела коммунальных перевозок Сергей Савтырь утверждает, что стоимость транспортных услуг для жителей Киева не будут повышать верхнего предела в 8 гривен, даже тогда, когда цена за 1 литр бензина будет равняться 35 гривнам.

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В социальных сетях данную новость о грядущем подорожании проезда пользователи восприняли крайне негативно. Масса комментов и высказываний просто «режет» соцресурс. Люди возмущены: ведь повышение тарифа на проезд заставить киевлян опустошать свои карманы до нуля, а впереди зима и оплата коммунальных тарифов.
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 Теги: Киев, цены на проезд, маршрутка

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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