» » В Киеве из-за забега до вечера перекрыли движение: названы улицы
Раздел: Общество  
0

В Киеве из-за забега до вечера перекрыли движение: названы улицы

В Киеве из-за забега до вечера перекрыли движение: названы улицыВодителей просят учитывать ситуацию.

В это воскресенье, 9 сентября, в Киеве запретят движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run 2018", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня..

"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций).

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

Маршрут беговых соревнований начинается с ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.

В Киеве из-за забега до вечера перекрыли движение: названы улицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, забег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
     223
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева временно запретят движение транспорта В центре Киева временно запретят движение транспорта

Будет проходить Intersport Ukraine Run 2017.

На выходных центр Киева перекроют из-за забега На выходных центр Киева перекроют из-за забега

Названы улицы, которые перекроют.

Какие улицы перекроют в Киеве на эти праздники Какие улицы перекроют в Киеве на эти праздники

Водителей просят это учитывать.

На выходных в Киеве перекроют эти центральные улицы На выходных в Киеве перекроют эти центральные улицы

Ограничение движения связано с марафоном.

Из-за велогонки 21 мая перекроют эти киевские улицы Из-за велогонки 21 мая перекроют эти киевские улицы

Улицы будут перекрыты с 11:00 до 16:00.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх