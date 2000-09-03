Раздел: Общество
В Киеве из-за забега до вечера перекрыли движение: названы улицы
Водителей просят учитывать ситуацию.
В это воскресенье, 9 сентября, в Киеве запретят движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run 2018", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня..
"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.
Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций).
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Маршрут беговых соревнований начинается с ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.
В это воскресенье, 9 сентября, в Киеве запретят движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run 2018", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня..
"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.
Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций).
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Маршрут беговых соревнований начинается с ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.
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