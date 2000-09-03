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Раздел: Общество  
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В Украину прибыли уже 30 тысяч паломников

В Украину прибыли уже 30 тысяч паломников Больше всего хасидов приехали 6 сентября.

Пограничники в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников-хасидов, прибывших на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 9 сентября.

Отмечается, что ежегодно в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань в Черкасской области. Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

"Больше всего организованных групп хасидов, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах Борисполь, Жуляны, Львов и Одесса, а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч хасидов, прибывших организованными группами.
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 Теги: паломники, хасиды

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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