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В Украину прибыли уже 30 тысяч паломников

В Украину прибыли уже 30 тысяч паломников

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Стало известно, сколько паломников-хасидов посетит Умань Ожидается приезд около 30 тысяч паломников из многих стран мира.

В Умань приехало более двух тысяч хасидов На празднование еврейского нового года ожидается приезд около 27 тыс. паломников.