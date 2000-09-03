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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о надвигающейся грозе

Киевлян предупредили о надвигающейся грозеТакже ожидается дождь.

В воскресенье, 9 сентября, в Киеве ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, весь день местами будет идти кратковременный дождь, который перерастет в грозу, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Температура воздуха днем - 22-24 градуса. День будет пасмурным с прояснениями. Также в столице будет северно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛА ГРОЗА НА ПРИРОДЕ

спуститься в низину;
отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов;
на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

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ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

прятаться под очень высокими деревьями;
сидеть на полянах;
прятаться под скалами;
идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
купаться.
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 Теги: Киев, гроза

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Сегодня, 14:38 » Автор: Анна Мартынова
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