Раздел: Общество
Киевлян предупредили о надвигающейся грозе
Также ожидается дождь.
В воскресенье, 9 сентября, в Киеве ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, весь день местами будет идти кратковременный дождь, который перерастет в грозу, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Температура воздуха днем - 22-24 градуса. День будет пасмурным с прояснениями. Также в столице будет северно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛА ГРОЗА НА ПРИРОДЕ
спуститься в низину;
отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов;
на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
прятаться под очень высокими деревьями;
сидеть на полянах;
прятаться под скалами;
идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
купаться.
В воскресенье, 9 сентября, в Киеве ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, весь день местами будет идти кратковременный дождь, который перерастет в грозу, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Температура воздуха днем - 22-24 градуса. День будет пасмурным с прояснениями. Также в столице будет северно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛА ГРОЗА НА ПРИРОДЕ
спуститься в низину;
отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов;
на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
прятаться под очень высокими деревьями;
сидеть на полянах;
прятаться под скалами;
идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
купаться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2399
0
Также советуем посмотреть
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
Оставьте свой комментарий