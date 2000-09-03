Раздел: Общество
Улицы Киева освобождают от рекламы
Очистили уже несколько улиц.
Киев все активнее очищают от накоплений рекламных билбордов и вывесок. Сейчас уже убрали 183 рекламных конструкции, передает Хроника.инфо ос ссылкой на rubryka.com.
Вывески в порядок в соответствии с правилами размещения рекламы в столице. В частности, вывеска должна быть выполнена отдельными буквами, не допускаются сплошные основания и лайтбоксы. Она не может закрывать оконные проемы и декоративные элементы фасада.
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«Да, мы это сделали! 183 рекламных средства оставили Сагайдачного. На очереди - работы на Бассейной и Нижнем и Верхнем Валу. Это будет одним из самых масштабных «исцелений» территории», - сообщил начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов в Facebook.
Киев все активнее очищают от накоплений рекламных билбордов и вывесок. Сейчас уже убрали 183 рекламных конструкции, передает Хроника.инфо ос ссылкой на rubryka.com.
Вывески в порядок в соответствии с правилами размещения рекламы в столице. В частности, вывеска должна быть выполнена отдельными буквами, не допускаются сплошные основания и лайтбоксы. Она не может закрывать оконные проемы и декоративные элементы фасада.
Читайте также: В Киеве снесли МАФ, в котором был обустроен хостел
«Да, мы это сделали! 183 рекламных средства оставили Сагайдачного. На очереди - работы на Бассейной и Нижнем и Верхнем Валу. Это будет одним из самых масштабных «исцелений» территории», - сообщил начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов в Facebook.
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