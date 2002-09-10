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В Киеве устроили благотворительный забег Intersport Run UA 2018

В Киеве устроили благотворительный забег Intersport Run UA 2018 Каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль.

В прошлое воскресенье, 9 сентября, состоялось одно из самых массовых спортивных мероприятий в Украине – благотворительный забег Intersport Run UA 2018, который прошел в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Команда "Сегодня" не могла пропустить подобного рода мероприятие и показала достойный командный результат в пробеге Intersport Charity Run 2km, а один из членов нашей команды даже вошел в ТОП-25 самых быстрых бегунов (среди мужчин) в данном забеге.

Целью данного пробега был сбор средств на покупку инфузионных насосов в отделение интенсивной терапии в НДСБ "ОХМАТДИТ" для детей с разными тяжелыми заболеваниями, после нейрохирургических операций, тяжёлых травм, онкобольных и новорожденных с разными патологиями.

В Киеве устроили благотворительный забег Intersport Run UA 2018


Победителями главной дистанции (10 км) Intersport Run UA 2018 стали Дмитрий Сирук среди мужчин – его результат 31: 36,51, а у женщин первой финишную линию пересекла Наталья Стребкова с результатом 34: 42,65.

В Киеве устроили благотворительный забег Intersport Run UA 2018


Каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль, а победители – сертификат сети спортивных магазинов Intersport на 12 тысяч гривен.

Кроме того, в рамках мероприятия прошло более 10 различных забегов в разных категориях и на разные дистанции. От детских забегов на 500 м до командных эстафет и дистанции по скандинавской ходьбе.

В Киеве устроили благотворительный забег Intersport Run UA 2018


Победители:

10 км

мужчины:

Дмитрий Сирук – 31:36,51.

Руслан Савчук – 31:36,97.

Дмитрий Дидоводюк – 31:37,69.

женщины:

Наталья Стребкова – 34:42,65.

Дарья Михайлова – 35:19,48.

Юлия Байрамова – 38:20,28.

5 км

мужчины:

Владимир Киц – 15:18,37.

Сергей Рыбак – 15:23,08.

Александр Мокляк – 15:45,28.

женщины:

Анна Мищенко – 17:21,62

Юлия Тарасова – 18:20,96

Елена Вакуленко – 19:12,57

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2 км

мужчины:

1. Виталий Маринич – 6:39,94.

женщины:

1. Анна Мищенко – 6:40,02.
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 Теги: Киев, забег

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Сегодня, 14:24 » Автор: Анна Мартынова
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